Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Путин потроллил Лукашенко, поздравляя с днем рождения?
Андрей Макаревич: «Минск – это город будущего с обложки «Науки и жизни» 1965-го года»
Белорусских гастарбайтеров в России станет больше
Каждый второй белорус располагает суммой до 400 рублей в месяц
1 сентября ожидается до +27°С, преимущественно без осадков
The New Yorker рассказал, как Wikileaks сдал белорусских оппозиционеров Лукашенко
В Ляховичах отца подозревают в изнасиловании своей 15-летней дочери
Лукашенко достиг пенсионного возраста
Лукашенко уволил двух замов Шуневича и замглавы Госкомвоенпрома
Белоруса на Кипре унесло в море, туриста нашли живым на следующий день
В Минске 11-летний мальчик за рулем кроссовера Mazda попал в ДТП
Авторам «Регнума» предъявили окончательные обвинения. Следствие завершается
В Гродно мальчик висел на балконе 5-го этажа. Видеофакт
Шендерович: «И вот войска НАТО у порога, а кто их привел, вашу мать?»
Житель Глубокого прослезился, объясняя необходимость учений «Запад-2017». Видеофакт
В Минске есть отели, которые не заполняются и на 20%
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?
«И что же мы видим? Протест мам и пап, пикеты у школ, коллективные письма в Минобразования?»
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Жить оставалось примерно полчаса»
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
«Крым советский, и пока что ничего не меняется»
«Мы видим гораздо больше случаев немотивированного насилия»
4 причины, почему мне страшно отправлять ребенка в школу
«Не обещать же труженикам села новые «Бентли» и костюмы от «Бриони»»
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
«Это не педагоги, а педофобы – им всегда страшно»
Суперкомбайн в Беларуси уже создали. Только он никому не нужен
Упс! Почему Лукашенко обеспокоен за будущее Беларуси
«Это не город-спутник, а полная ж…па»
Как уголовник оказался на одном фото с Путиным
Как Лукашенко спецназ яблоками кормил
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Под Минском продается причудливый коттедж за $ 800 тысяч
С какими лицами чиновники слушали вопросы Лукашенко о ценах и безработице
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Полуголые «ангелы-ковбои» на Диком Западе
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
30.08.2017
The New Yorker рассказал, как Wikileaks сдал белорусских оппозиционеров Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко использовал секретные материалы с сайта WikiLeaks для ареста представителей белорусского оппозиции в 2010 году.

Об этом американский журнал The New Yorker утверждает в публикации, посвященной основателю WikiLeaks Джулиана Ассанджа.

По информации издания, в 2010 году шведский гражданин Исраэль Шамир, который выступал куратором публикаций секретной корреспонденции американских дипломатов с сайта WikiLeaks в постсоветских СМИ, получил от Джулиана Ассанджа 80 тысяч секретных Депеш. Часть из них он, как утверждает The New Yorker, передал для публикации в прокремлевский российский журнал, а другую часть — президенту Беларуси.

Сообщается, что Александр Лукашенко использовал полученную информацию с WikiLeaks для ареста белорусских оппозиционеров, хотя сам Шамир назвал это «злонамеренными выдумками недоброжелателей».

The New Yorker пишет, что сотрудники WikiLeaks в Великобритании узнали об инциденте, когда белорусские активисты обратились к ним в панике. Некоторые хотели исследовать ситуацию, однако Ассандж приказал подчиненным отрицать наличие у Шамира информации.

Радыё Свабода напоминает, что в 2010 году тогдашний глава администрации Александра Лукашенко Владимир Макей встречался с Исраэлем Шамиром, который прибыл в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами. Как раз накануне была опубликована часть так называемого «белорусского досье» Wikileaks, и Александр Лукашенко на избирательном участке №1 в минском Университете физкультуры опровергал сведения о себе, как о самом богатом из белорусских олигархов, а также оспаривал депеши американских дипломатов, которые передавали содержание разговоров Лукашенко с представителями западных государств.

В президентской администрации ничего не сообщали о содержании беседы Макея и Шамира. На следующий день в Беларуси была жестоко разогнана массовая акция протеста против фальсификации выборов, задержаны более 600 человек, арестованы 7 кандидатов в президенты.

Правозащитники требовали ответить, действительно ли официальный Минск получил соответствующие материалы. Ответов от Ассанджа на эти вопросы не было.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:9)
Главное
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Почему не уволили Виктора Лукашенко?
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
СМИ: беглый Янукович живет под Москвой рядом с Кобзоном. Фотофакт
О чем нужно помнить белорусским властям, помогая сирийским детям
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY