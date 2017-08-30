The New Yorker рассказал, как Wikileaks сдал белорусских оппозиционеров Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко использовал секретные материалы с сайта WikiLeaks для ареста представителей белорусского оппозиции в 2010 году.

Об этом американский журнал The New Yorker утверждает в публикации, посвященной основателю WikiLeaks Джулиана Ассанджа.

По информации издания, в 2010 году шведский гражданин Исраэль Шамир, который выступал куратором публикаций секретной корреспонденции американских дипломатов с сайта WikiLeaks в постсоветских СМИ, получил от Джулиана Ассанджа 80 тысяч секретных Депеш. Часть из них он, как утверждает The New Yorker, передал для публикации в прокремлевский российский журнал, а другую часть — президенту Беларуси.

Сообщается, что Александр Лукашенко использовал полученную информацию с WikiLeaks для ареста белорусских оппозиционеров, хотя сам Шамир назвал это «злонамеренными выдумками недоброжелателей».

The New Yorker пишет, что сотрудники WikiLeaks в Великобритании узнали об инциденте, когда белорусские активисты обратились к ним в панике. Некоторые хотели исследовать ситуацию, однако Ассандж приказал подчиненным отрицать наличие у Шамира информации.

Радыё Свабода напоминает, что в 2010 году тогдашний глава администрации Александра Лукашенко Владимир Макей встречался с Исраэлем Шамиром, который прибыл в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами. Как раз накануне была опубликована часть так называемого «белорусского досье» Wikileaks, и Александр Лукашенко на избирательном участке №1 в минском Университете физкультуры опровергал сведения о себе, как о самом богатом из белорусских олигархов, а также оспаривал депеши американских дипломатов, которые передавали содержание разговоров Лукашенко с представителями западных государств.

В президентской администрации ничего не сообщали о содержании беседы Макея и Шамира. На следующий день в Беларуси была жестоко разогнана массовая акция протеста против фальсификации выборов, задержаны более 600 человек, арестованы 7 кандидатов в президенты.

Правозащитники требовали ответить, действительно ли официальный Минск получил соответствующие материалы. Ответов от Ассанджа на эти вопросы не было.