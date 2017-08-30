В Ляховичах отца подозревают в изнасиловании своей 15-летней дочери

Инцидент произошел вечером 25 августа в квартире, где мужчина проживал со своей семьей.

Мужчина подозревается в том, что в нетрезвом виде «с применением физической силы совершил половое сношение (вопреки воле потерпевшей) с дочерью», – сообщает УСК по Брестской области.

Мамы девочки в тот день не было дома: она с младшими детьми гостила у родственников в другом городе.

Отец девочки задержан, сейчас он находится в ИВС. Как рассказала Intex-press официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности и общественной безопасности.

– Семья на профилактических учетах как неблагополучная не состояла, – отметила Марина Дранькова. – Однако на месте происшествия следователи выявили ряд факторов и условий, которые несут опасность для проживания детей, для устранения этих факторов в органы исполнительной власти будет внесено представление.

В отношении мужчины Ляховичский районный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело за изнасилование заведомо несовершеннолетней (ч. 2 ст. 166 УК РБ). Максимальное наказание, которое предусматривает данная статья, – 13 лет лишения свободы.