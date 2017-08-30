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Политика
30.08.2017
Салiдарнасць
Лукашенко достиг пенсионного возраста

Главе государства 30 августа исполнилось 63 года.

Впрочем, отмечает свой день рождения Александр Лукашенко 31 августа — в день, когда родился его младший сын Николай. В 2010 году в биографию президента, размещенную на его официальном сайте, даже вносили изменения, изменив дату рождения на 31 августа 1954 года.

7 фактов об изменчивом дне рождения Лукашенко

В президентской администрации БелаПАН тогда пояснили: мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила сына в ночь с 30 на 31 августа, после полуночи.

Впервые Александр Лукашенко был избран президентом в 39 лет.

 
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