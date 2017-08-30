Пять способов заставить школу поменять график начала уроков

Специалисты дали родителям рекомендации и оценили эффективность методов борьбы.

Фото: Reuters

К началу учебного года выяснилось, что 60% школ будут начинать уроки с 9.00, остальные (преимущественно это школы, которые работают в две смены) – с 8.30.

До последнего родители надеялись, что власти услышат голоса недовольных и передумают. Однако этого не случилось. Не способствовал тому и летний период, когда учебная активность и коммуникация родителей со школой сведена к нулю. Теперь все изменилось. Вот только не поздно ли махать шашкой?

Можно ли сейчас как-то повлиять на ситуацию и сделать школьные графики более удобными для детей и их родителей? Специалисты предлагают несколько методов борьбы.

1. Обращения, петиции, письма в РОНО

Возможно, кто-то скажет, что подобные способы воздействия малоэффективны, поскольку решения принимаются на другом уровне, однако в любом случае у властей не будет возможности сказать, что общество полностью согласно с принятым решением.

Продолжение материала читайте здесь.