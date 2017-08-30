«Русскоязычные в Украине страдают только в области под контролем российских сил»

Новый спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал эксклюзивное интервью Deutsche Welle, в котором рассказал о Минских соглашениях, возобновлении украинской ядерной программы, и почему вторжение на территорию Украины оказалось не в интересах России.

О Минских соглашениях

— Все, что мы имеем на сегодняшний день, — это соглашение и план по восстановлению внешних границ Украины. Он предполагает вывод всех иностранных войск и установление режима прекращения огня. Он также предполагает некий политический прогресс.

Ни один из этих пунктов не выполняется. Я бы сказал, что Минские соглашения сегодня не работают в том смысле, что они не привели к достижению поставленной цели — установлению мира и восстановлению украинской территории.

О русскоязычных в Украине

— Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, — это область под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех.

О возможных поставках американского летального оружия Украине

— Я не удивлен, что в России это вызывает беспокойство. У россиян была возможность практически без сопротивления войти на территорию Украины, захватить ее часть и аннексировать Крым. Кончено, они будут обеспокоены тем, что Украина сможет лучше защищать себя. Учитывая, что на территорию Украины вторглись и часть ее была захвачена, вполне разумно, что украинцы хотят быть в состоянии лучше себя защищать.

Думаю, Россия надеялась, что сможет держать Украину при себе как часть своей сферы влияния. Но реальность такова, что вторжение и оккупация создали более националистическую, более сплоченную и более прозападную Украину. То есть все это оказалось не в интересах России. На самом деле это, возможно, им даже навредило.

О Крыме и Донбассе

— Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий. Однако в случае с Крымом Россия предъявила притязания на аннексию территории — то есть на то, что Россия не только ее оккупирует, но и самовольно заберет. Не думаю, что мы должны это принимать или признавать законным.

О возобновлении украинской ядерной программы

— Это однозначно плохая идея. Для Украины владение ядерным оружием — нереалистично и не поможет укрепить ее безопасность, Возможно, эффект будет, скорее, обратным.

Я думаю, что это провал международного сообщества в части вторжения России и захвата части украинской территории. Но это еще и провал Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и более широкого международного сообщества в том, что они дали Украине гарантии безопасности и потом не выполнили их. Поэтому здесь важно не сдаваться и попытаться восстановить целостность Украины.