«Русскоязычные в Украине страдают только в области под контролем российских сил»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
The New Yorker рассказал, как Wikileaks сдал белорусских оппозиционеров Лукашенко
В Ляховичах отца подозревают в изнасиловании своей 15-летней дочери
Лукашенко достиг пенсионного возраста
Лукашенко уволил двух замов Шуневича и замглавы Госкомвоенпрома
Белоруса на Кипре унесло в море, туриста нашли живым на следующий день
В Минске 11-летний мальчик за рулем кроссовера Mazda попал в ДТП
Авторам «Регнума» предъявили окончательные обвинения. Следствие завершается
В Гродно мальчик висел на балконе 5-го этажа. Видеофакт
Шендерович: «И вот войска НАТО у порога, а кто их привел, вашу мать?»
Житель Глубокого прослезился, объясняя необходимость учений «Запад-2017». Видеофакт
В Минске есть отели, которые не заполняются и на 20%
Начальник Генштаба дал отповедь критикам учений «Запад-2017»
Класковский подколол митрополита Павла
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?
«И что же мы видим? Протест мам и пап, пикеты у школ, коллективные письма в Минобразования?»
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
«Крым советский, и пока что ничего не меняется»
«Мы видим гораздо больше случаев немотивированного насилия»
4 причины, почему мне страшно отправлять ребенка в школу
«Не обещать же труженикам села новые «Бентли» и костюмы от «Бриони»»
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
«Это не педагоги, а педофобы – им всегда страшно»
Суперкомбайн в Беларуси уже создали. Только он никому не нужен
Упс! Почему Лукашенко обеспокоен за будущее Беларуси
«Это не город-спутник, а полная ж…па»
Как уголовник оказался на одном фото с Путиным
Как Лукашенко спецназ яблоками кормил
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Под Минском продается причудливый коттедж за $ 800 тысяч
С какими лицами чиновники слушали вопросы Лукашенко о ценах и безработице
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Полуголые «ангелы-ковбои» на Диком Западе
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
30.08.2017
«Русскоязычные в Украине страдают только в области под контролем российских сил»

Новый спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал эксклюзивное интервью Deutsche Welle, в котором рассказал о Минских соглашениях, возобновлении украинской ядерной программы, и почему вторжение на территорию Украины оказалось не в интересах России.

О Минских соглашениях

— Все, что мы имеем на сегодняшний день, — это соглашение и план по восстановлению внешних границ Украины. Он предполагает вывод всех иностранных войск и установление режима прекращения огня. Он также предполагает некий политический прогресс.

Ни один из этих пунктов не выполняется. Я бы сказал, что Минские соглашения сегодня не работают в том смысле, что они не привели к достижению поставленной цели — установлению мира и восстановлению украинской территории.

О русскоязычных в Украине

— Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, — это область под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех.

О возможных поставках американского летального оружия Украине

— Я не удивлен, что в России это вызывает беспокойство. У россиян была возможность практически без сопротивления войти на территорию Украины, захватить ее часть и аннексировать Крым. Кончено, они будут обеспокоены тем, что Украина сможет лучше защищать себя. Учитывая, что на территорию Украины вторглись и часть ее была захвачена, вполне разумно, что украинцы хотят быть в состоянии лучше себя защищать.

Думаю, Россия надеялась, что сможет держать Украину при себе как часть своей сферы влияния. Но реальность такова, что вторжение и оккупация создали более националистическую, более сплоченную и более прозападную Украину. То есть все это оказалось не в интересах России. На самом деле это, возможно, им даже навредило.

О Крыме и Донбассе

— Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий. Однако в случае с Крымом Россия предъявила притязания на аннексию территории — то есть на то, что Россия не только ее оккупирует, но и самовольно заберет. Не думаю, что мы должны это принимать или признавать законным.

О возобновлении украинской ядерной программы

— Это однозначно плохая идея. Для Украины владение ядерным оружием — нереалистично и не поможет укрепить ее безопасность, Возможно, эффект будет, скорее, обратным.

Я думаю, что это провал международного сообщества в части вторжения России и захвата части украинской территории. Но это еще и провал Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и более широкого международного сообщества в том, что они дали Украине гарантии безопасности и потом не выполнили их. Поэтому здесь важно не сдаваться и попытаться восстановить целостность Украины.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Почему не уволили Виктора Лукашенко?
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
СМИ: беглый Янукович живет под Москвой рядом с Кобзоном. Фотофакт
О чем нужно помнить белорусским властям, помогая сирийским детям
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY