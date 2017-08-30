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30.08.2017
Евгений Федоров
Вкусный Вильнюс: что не забыть попробовать гурману из Беларуси

Блюда и продукты из разряда must taste, а также места, которые стоит включить в гастрономический тур по литовской столице.

Многие белорусы, пожалуй, уже перестали воспринимать Вильнюс как туристический пункт назначения. Все чаще поездка в соседнюю страну чисто практический смысл: отправиться на шоппинг, провести семейное мероприятие или воспользоваться услугами недорогого аэропорта. Тем не менее, в самом белорусском городе Литвы по-прежнему не только есть, что посмотреть. Но и попробовать.

«Салідарнасць» составила небольшую памятку для гастрономического туриста из Беларуси.

Фото: dneprovoi.ru

Национальные блюда

Всем туристам, прибывающим в Литву, советуют попробовать местный знаменитый торт шакотис, который уже успел стать чуть ли не символом страны. Белорусы также часто везут его домой в качестве подарка близким и друзьям.

Фото: myday.uz

Еще одно запоминающееся литовское блюдо, которое рекомендуют попробовать туристу – это местный суп в хлебе. Этот грибной суп выглядит довольно необычно благодаря съедобной тарелке из хлеба и всегда востребован туристами.

На этом знакомство с местной кухней нередко заканчивается – а между тем, есть еще много вкусных блюд, которые стоит заказать в кафе и ресторанах Вильнюса. Например, гурманы очень хвалят литовские цеппелины (Didzkukuliai), которые подают в вареном и жареном виде с соусом или сметаной, и картофельные колбаски ведарай (Vėdarai) с аппетитной корочкой и кусочками сала внутри.

Фото: mandria.ua

Также достойны внимания блинчики жемайчу (Žemaičių) – родственники белорусских драников, но приготовленные из вареного картофеля с добавлением мяса. Попробовать эти и другие литовские национальные блюда в Вильнюсе можно в известных ресторанах Forto Dvaras, Belmontas, Laimos Smukle и др.

Алкогольные напитки

Среди национальных литовских алкогольных напитков самый известный – медовуха. Если вам по каким-то причинам не пришелся по вкусу белорусский вариант этого напитка, дайте ему второй шанс в Вильнюсе – в ходе дегустации можно не только попробовать пять сортов медовухи, но и послушать рассказ об истории производства напитка, а также его полезных свойствах.

Любителям пива стоит заглянуть в один из баров Вильнюса, где разливают местное пиво. Чтобы оценить нюансы местного пивоварения, лучше записаться на дегустацию и попробовать не только семь сортов пива, но и несколько видов закусок.

Фото: pan-demetrius.livejournal.com

В число популярных среди туристов напитков также входит виски – хотя этот крепкий напиток не производится в Литве, цены на оригинальные марки в Вильнюсе значительно ниже, чем в Минске. Так что, ценителям виски рекомендуется пользоваться моментом, заказав дегустацию этого напитка в одном из виски-баров литовской столицы.

Литовские (и не только) продукты

Для белорусов, которые гордятся собственными молочными продуктами, интересно будет узнать, что Литва также считается своеобразным молочным Клондайком – правда, не для России, а для стран Евросоюза. Литовские йогурты, творожные кремы и сырки с удовольствием раскупаются немцами и итальянцами – благодаря доступной цене и неплохому качеству. Из-за этого в местных магазинах ощутимо подросли цены – но попробовать хотя бы парочку местных молочных продуктов определенно стоит.

Литва славится большим выбором различных сыров, среди которых знаменитый местный Džiugas. Его вполне можно найти и в белорусских магазинах, но в гораздо меньшем ассортименте. Например, в Вильнюсе в ходе дегустации всего за 25 евро можно попробовать необычные сыры различного срока выдержки и вкуса – например, с яблочными или сливовыми нотками.

Фото: alinareyzelman.ru

Традиционно туристы привозят из Литвы сладости. В столице и других городах страны продаются подарочные наборы фабрики Rūta, также можно купить конфеты ручной работы в местных шоколадных лавках Šokoladinė. Кстати, в Вильнюсе можно заказать даже путешествие на шоколадную мануфактуру (по цене от 25 евро на человека)!

Из прочих продуктов гиды обычно рекомендуют попробовать вкусный литовский ржаной хлеб, деликатесный копченый угорь, который продается в больших супермаркетах. Ну и, конечно, каждое утро в Вильнюсе стоит начинать с ароматного кофе, выбор которого в специализированных лавках вас приятно удивит. Цена на дегустацию кофе начинается от 19 евро на человека.

Партнер материала агентство отдыха и развлечений Вильнюс Релакс.

Сведения о компании: ЗАО «Провекта Фабрика» г. Вильнюс, Литва.

Контакты: +37067516062, +37064537956, tour@vilnius-relax.lt

 
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