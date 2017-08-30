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Общество
30.08.2017
Павел Дмитриев
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы

А также интересуются, что им мешает родить еще одного ребенка?

С необычным соцопросом столкнулась жительница столицы.

Минчанке Ирине позвонили на домашний телефон с номера (17) 217-18-34 и, представившись социологической службой, предложили ответить на ряд вопросов.

— Мне заявили, что выясняют мнение о проблемах, волнующих население, — рассказала «Салідарнасці» женщина. — Никакого подвоха я не почувствовала, поэтому согласилась ответить.

Между тем вопросы порядком удивили Ирину.

— Спрашивали буквально обо всем: о ЖКХ, раздельном мусоре, демографической ситуации и даже о том, доверяю ли я населению Беларуси, — вспоминает Ирина. — Например, по поводу коммунальных услуг пытались выяснить, какая часть моего дохода уходит на оплату и готова ли я лично участвовать в уборке территории двора.

Удивили и вопросы по поводу рождаемости.

— У меня поинтересовались, достаточно ли эффективно государство стимулирует рождаемость, сколько у меня детей и что мешает мне родить еще одного ребенка? — рассказывает собеседница.

Но больше всего Ирину насторожили вопросы по поводу трудоустройства.

— После общих вопросов о том, как я оцениваю ситуацию с занятостью в моем городе и где предпочитала бы работать – в госучреждении или частной организации, у меня стали выяснять, работаю ли я вообще, как давно и является ли для меня моя работа способом улучшения благосостояния, — вспоминает Ирина. — Честно говоря, отвечать совсем не хотелось. Как-то это больше было похоже не на соцопрос, а на отчет для налоговой. Кто знает, куда потом пойдут эти данные в свете декрета №3 и свежих высказываний президента?

Не удивительно, что на последний вопрос о том, доверяет ли женщина белорусам и видит ли в них желание прийти на помощь в трудную минуту, Ирина ответила отрицательно.

— После такого «развода» по телефону, честно говоря, вообще сложно кому-то доверять, — заключила собеседница.

Напомним, белорусы и ранее жаловались по поводу странных соцопросов по телефону, которые проводит неизвестная служба. Так, в марте читательница «Салідарнасці» рассказывала о том, как у нее таким же образом и по тому же телефону пытались выяснить, смотрит ли она ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?

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Примечательно, что результаты подобных опросов достоянием общественности так и не стали. Нужны ли эти данные для внутреннего пользования — чтобы те, кто находится у власти, представлял истинное положение дел в стране, или же они используются с целью выявления неблагонадежных граждан, остается загадкой.

 
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