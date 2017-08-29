Лукашенко уволил двух замов Шуневича и замглавы Госкомвоенпрома
У министра МВД стало на два заместителя меньше.
Соответствующий указ №309 подписал сегодня Александр Лукашенко. По информации пресс-службы президента, сокращаются должности заместителя министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению (ее занимает генерал-майор Александр Кобрусев) и начальника Департамента финансов и тыла (генерал-майор Виктор Дубовец).
Кроме того, указом президента освобожден от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета Геннадий Смольский.
Напомним, что сегодня же Совмин освободил от должности шестерых заместителей министров из разных ведомств.
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