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Политика
29.08.2017
Салiдарнасць
Лукашенко уволил двух замов Шуневича и замглавы Госкомвоенпрома

У министра МВД стало на два заместителя меньше.

Соответствующий указ №309 подписал сегодня Александр Лукашенко. По информации пресс-службы президента, сокращаются должности заместителя министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению (ее занимает генерал-майор Александр Кобрусев) и начальника Департамента финансов и тыла (генерал-майор Виктор Дубовец).

Кроме того, указом президента освобожден от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета Геннадий Смольский.

Напомним, что сегодня же Совмин освободил от должности шестерых заместителей министров из разных ведомств.

 
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