Белоруса на Кипре унесло в море, туриста нашли живым на следующий день

Белорусский турист, считавшийся утонувшим в море на Кипре, найден живым, сообщает газета Cyprus Mail.

Белорус пропал во время купания в море утром 28 августа в Пафосе. Мероприятия по его поиску были организованны в тот же день — задействовали экипаж спасательного судна и команду дайверов, искали туриста также при помощи вертолета.

Оказалось, мужчину во время купания унесло сильным течением, вернуться на свой берег не смог и оказался на отдаленном пляже. Обессиленный, он заснул прямо на пляже. Проснувшись на следующий день, вышел на ближайшую дорогу, где и был найден.

По данным полиции, здоровью туриста ничего не угрожает. Мужчина отказался от медицинской помощи. Стало известно, что мужчина не впервые отдыхал на Кипре, в этом году он прибыл на остров в начале июня, вернуться домой планирует в сентябре.