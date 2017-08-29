Авторам «Регнума» предъявили окончательные обвинения. Следствие завершается

Резонансное дело близится к завершению.

Об этом заявила в эфире «Альфа-Радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Всем троим арестованным — Дмитрию Алимкину, Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко — предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Павловцу и Шиптенко — еще и по статье ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность).

Четвертый фигурант дела, шеф-редактор «Регнума» белорус Юрий Баранчик находится в Москве. Гончарова сказала, что ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.