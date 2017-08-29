Шендерович: «И вот войска НАТО у порога, а кто их привел, вашу мать?»

Писатель Виктор Шендерович в передаче «Прямая линия» на телеканале «Дождь» рассказал, как Путин стал «политической катастрофой».

Комментируя участие войск войска НАТО 24 августа в военном параде в Киеве, Виктор Шендерович задался вопросом: «как надо было постараться Путину, чтобы довести до этого?»

— Путин — это внешнеполитическая катастрофа, и внутриполитическая тоже, он сделал очень многое для нарушения баланса, — отметил писатель.

По мнению Шендеровича, вероятность войны довольно велика, в случае чего «гибнуть будет не он [Путин], а его 86%, они будут платить за свою поддержку». Он обратил внимание на то, как изменились такие показатели, как расположение войск, бюджет, политика НАТО, после аннексии Крыма.

— Вот же они у порога, а кто их привел, вашу мать? — задал риторический вопрос Шендерович.