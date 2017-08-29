Любовницы, имейте совесть!

С искушением развалить чужую семью и забрать себе чьего-то тепленького мужа сталкивается практически любая женщина.

И неважно, с чего там все началось — встретились ли вы с мужчиной в пустыне, где кроме вас только верблюды бегали по барханам, а свое кольцо он в тот день проглотил от голода или страха, или вы с мужем, а он с женой глушили коктейли на светском приеме, курили в женской компании и подшучивали над своими мужчинами. Явился ли он вам как одинокий гордый странник, который и не врал, но и не спешил рассказывать о жене, трех детях, совместном бизнесе и своих планах не разводиться никогда. Или вы с самого начала всё знали, всех видели и даже помогали его жене с застежкой на платье.

Неважно, все равно от встречи до момента невозврата, когда вас коротнет, замкнет и вы полетите в пропасть, мечтая о чужом муже в обход его жены и ваших собственных обязательств, есть время остановиться, подумать, развернуться и отойти в сторону.

Вообще-то я ни разу не моралист. И, к сожалению, сама несколько раз побывала в любовницах с той или иной степенью успешности. И я помню прекрасно, как изображала из себя не пойми что, голосила, что да, я дрянь, но без него мне счастья нет, и ему счастья нет, да и его жене, в принципе, тоже никакого счастья давно нет и не будет, и что никто не виноват, это жизнь, страсть, любовь, помогите!

Ко второму и третьему разу я уже и сама знала, на что я себя обрекаю, но все равно не понимала, где больше показного мученичества — в роли любовницы или в установке «женатых мужчин для меня не существует». «Как это не существует?», — думала я, глядя на вполне себе существовавших чужих мужей. Ну да, хорошо, пожили вместе, молодцы, но я же не дура не замечать, как он на меня смотрит! И как вообще все это происходило, если бы уже существующие браки не давали трещины и в них не вползали бы новые отношения? Или вы что, правда думаете, что каждая новая пара образовалась в стерильной атмосфере чистоты и неприкосновенности, когда каждый пришел из своего гордого одиночества, не причинив боли никому, даже муравья не раздавив по дороге от одного брака к другому?

Ну какая же чушь!

Увы, за редким исключением наше счастье вырастает из предательства, подлости, трусости, лжи и чужого союза. Мы лезем вперед и напролом, игнорируя дурное предчувствие и оправдывая все любовью. То, что своей новенькой любовью мы крушим любовь уже существующую, нас как-то не колышет. И очень, очень зря.

Возможно, практически любого мужчину можно увести из семьи. Мужчины, простите, но вы и правда кое в чем устроены пугающе примитивно. И понятно, что мужчина в большинстве случаев хочет нового секса. Он почти всегда его хочет, но вы-то знаете, что секс во всей этой истории — это так, дрова для разогрева. На самом-то деле он хочет бежать из своей семьи-душегубки, но не на все четыре стороны, а строго в направлении вашей постели, квартиры, жизни и судьбы. Да, возможно, в его семье проблем вагон и маленькая тележка, да, мужчина управляем и безволен, и из него можно вить веревки по обе стороны барьера, пока рано или поздно любовница с женой не столкнутся лбами в прямом контакте. И да, возможно, мужчина и правда хорош и очень вас заводит, и удержаться, действительно, практически невозможно, но, в конце концов, есть же в природе понятие «не твое»!

И это «не твое» не только чьи-то фантазии на тему, а большая и непростая жизнь, которую два человека, с тем или иным успехом, собирали долгие годы. Это дети, которые рождались без вас и без вас учились ходить и разговаривать. Это дом, быт, привычки, поездки, большие и маленькие чудеса, потери, радости и разочарования, которые никогда, слышите, никогда не станут вашими!

Да, никто не спорит, у вас и вместе с вами нарастет многое другое, возможно, не менее ценное, но с тем, что уже наросло, что делать? Забыть, отложить, отставить и законсервировать? Можно попробовать, но только время от времени в консерве будет образовываться случайное отверстие, поток воспоминаний будет вырываться наружу, и у «вашего» мужчины в эти минуты будут такие глаза, что вам никто не позавидует. Даже если он не скажет вам ни слова. Даже если он в этот вечер никуда не уйдет.

И вот еще что. Все эти разговоры о женской солидарности — липа и слащавый самообман, потому что оказывается, что первый враг любовницы — это совсем не мужчина, который будет бегать между кроватями, мучить и врать и тут и там, а малознакомая женщина, которая как умела и как могла создавала, придумывала, соединяла, старалась, ночей не спала, любила, в конце концов, но — сама, дура, виновата. Все то, что она объединила и создала, гроша ломаного не стоит. И пока вы мечетесь, ослепленные то ли своей любовью, то ли гигантским капризом, ей надо войти в положение, собрать саквояж, освободить место и отчалить в неизвестном направлении, отдавая все свои какие-никакие достижения в руки очередной ослепленной куртизанки. Ну ведь прекрасный расклад!

Так вот, возвращаясь в самое начало: всегда есть тот момент, когда еще не поздно остановиться. Подумать, взять себя хоть в руки, хоть в ноги, развернуться и уйти.

Я сама не очень верю в возмездие, если честно. Мне кажется, что люди просто проживают свою жизнь, в которой удачи чередуются с провалами, и очередной провал совсем не обязательно означает, что вас догнало отмщение за то, что вы, например, увели чужого мужика из семьи. Не из страха перед наказанием сверху не стоит этого делать. А из сочувствия и уважения к чужой семье, которая ничем не заслужила вашего разрушительного вторжения.

Живите своей жизнью, роль любовницы — это всегда роль прилипалы. А роль победившей любовницы иногда бывает настолько отвратительна, что лучше бы вы и не сталкивались тогда ни в пустыне, ни на премьере. А столкнувшись, смогли бы поздороваться, раскланяться, отметить, как хорош мужик и как повезло кому-то, и идти дальше своей дорогой.

Она часто бывает сама по себе намного важнее всего того, на что вы в малодушии и жадности точите свои зубы.