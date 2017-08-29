«Когда Кремль начнет играть «по понятиям» в политике, нам всем мало не покажется»

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук рассказал «Салідарнасці» о том, чем может закончится для Беларуси скандал с поставками «санкционки» в Россию.

Уничтожение санкционных продуктов. Архивное фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Белгородской области

Знал ли Лукашенко о схеме с участием «Белтаможсервиса»?

По мнению Ярослава Романчука, деятельность подобной схемы просто невозможна без ведома главы государства:

— Абсолютно невозможно. Ведь Александр Лукашенко лично согласовывает назначения от чиновников районного масштаба до руководства Комаровского рынка. А тут таможня, «Белтаможсервис». Я думаю, что в ежедневных утренних рапортах о деятельности госструктур, которые он просматривает, Государственный таможенный комитет входит в первую десятку.

Действия властей страны, считает экономист, стали реакцией на одностороннее введение Россией санкций. Теперь и Беларусь, и Казахстан пытаются использовать эти шлагбаумы, чтобы заработать.

— Поскольку наша страна существует в парадигме ЗАО «Беларусь», а Лукашенко выступает в качестве главного его акционера, он не считает нужным отдавать все на откуп исключительно частным компаниям.

Собеседник подчеркнул, что раскрытая схема вряд ли была бы создана без интереса к ней со стороны российских чиновников и контролирующих органов. И вот как раз и раскрылся определенный талант белорусской стороны:

— Белорусские власти отлично умеют договариваться о реализации подобных схем с нужными людьми в России, — отмечает Романчук.

Почему власти поставили под удар добросовестных экспортеров?

— В ситуации, когда руководство страны, авторы данной схемы, думают, что они и есть государство, рассуждать о последствиях они не будут. Они думают лишь о том, как заработать сегодня. А о том, что на протяжении последующих лет можно попасть под санкции, довести до банкротства тысячи предприятий, они не думают. Потом нам скажут: «Это не мы виноваты. Виновата Россия». Коммерческие интересы группировок, приближенных к власти, выдаются за национальные интересы. Поэтому все так и происходит. О последствиях для простых белорусов, для малого бизнеса и добросовестных производителей участники схемы не думают.

Будут ли власти исправлять ситуацию?

Ярослав Романчук предлагает властям ряд мер по выходу из скандальной ситуации. Среди них: создание спецкомиссии для оценки действий белорусских структур в рамках вскрытой схемы; отстранение от должности на время работы комиссии руководства таможни и «Белтаможсервиса»; выход из органов госуправления из состава учредителей всех коммерческих структур, оказывающих логистические, таможенные, транспортные услуги и т.д.

Пойдут ли на это власти?

— Эти предложения я формулировал, исходя из интересов нашей страны и ее репутации, с точки зрения добросовестного отношения к партнерам, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, если бы власти руководствовались национальными интересами Беларуси, они должны ответить на претензии российской стороны:

— Цена ассиметричного ответа из России может быть просто разрушительной для наших экспортеров. Поэтому властям необходимо адекватно ответить российским властям, «Россельхознадзору».

В противном случае, считает экономист, молчание в ответ на обвинения будут расценены как пассивное признание вины. Что может иметь очень серьезные последствия, в том числе и политические.

Чем ответит Россия?

Когда российская сторона поймет, что Минск признает за собой вину, торговые войны могут перерасти в политические, предупреждает эксперт:

— Когда Кремль начнет играть «по понятиям» в политике, Лукашенко мало не покажется. Да и нам всем. Ведь следующим президентом Беларуси в таком случае может стать человек, не являющийся проектом собственно белорусов. Это будет проект, явившийся результатом договоренностей в первую очередь крупных российских бизнес-структур и части представителей крупного бизнеса Беларуси.