Житель Глубокого прослезился, объясняя необходимость учений «Запад-2017». Видеофакт

Житель Глубокого расчувствовался, отвечая на вопрос о целесообразности совместных белорусско-российских военных учений.

Житель райцентра заявил, что учения «обязательно нужно проводить» и объяснил почему:

«Чтобы мы на всю эту хе*ню ложили одну вещь. Понимаете, что я — СССР. Что свято для государства — это независимость, и чтобы ни одна собака… Там по литовской территории ползают уже натовские танки, которые мой отец выгнал в 1945, чтобы они здесь не были. Поймите, что вот за это сюда бы еще Витебскую и Псковскую дивизию ввести, вот тогда бы знали, что такое Республика Беларусь! А «бульбаш» ни один никогда не отступал и не был предателем. Мы же не «хохлы», что там националисты, у нас были полицаи, но мы успели их выбить до 1947 года. За главу Беларуси ни один наш белорусский хлопец не погиб нигде. Ему вечный памятник».

Увидеть эмоциональный ответ можно на видео.