Ну и ну! Верховный Суд признал Гениюш не подлежащей реабилитации — «помогала международной буржуазии»

Суд сослался на статьи 1928 года.

Удивительное рядом. «Моладзі БНФ» пришел очередной отказ в реабилитации белорусской поэтессы Ларисы Гениюш. Впрочем, удивляет не это — вернуть доброе имя поэтессе и общественному деятелю активисты пытаются уже давно. Однако на любые инициативы и попытки как-то почтить ее память власти реагируют категорично и непоколебимо. Назвать в честь Гениюш новую улицу в Минске или в Зельве они считают нецелесообразным, почтить ее имя в названии библиотеки — необоснованным.

И вот пришел очередной ответ из Верховного Суда Республики Беларусь за подписью заместителя председателя Р.Анискевича. Власти снова отказывать в реабилитации поэтессы. Удивляет аргументация. Так, суд ссылается на постановление Президиума Верховного Суда от 24 ноября 1999 года, согласно которому Гениюш не может быть реабилитирована «за совершенные в период Великой Отечественной войны преступления, предусмотренные статьями 66 и 76 УК БССР (в редакции 1928 года).

Дело в том, что указанные «преступления», за которые была наказана Лариса Гениюш, уже давно перестали считаться таковыми в Беларуси, а подобных статей сегодня и близко нет в Уголовном кодексе Республики Беларусь.

В частности, статья 66 Уголовного кодекса 1928 года — это оказание помощи международной буржуазии. А статья 76 касается подготовки контрреволюционной деятельности.

— Такі адказ толькі ў чарговы раз даказвае абмежаванасць поглядаў сённяшніх улад, якія ўсе яшчэ жывуць калясавецкімі перакананнямі, відавочную непавагу да літаратурнай спадчыны беларускага народа, а таксама банальнае нежаданне прыслухоўвацца і ісці на саступкі да сваіх грамадзян, якія цалкавіта падтрымліваюць ідэю рэабілітацыі паэткі, грунтуючыся на актыўнасці і зацікаўленасці, якую праяўлялі людзі падчас збору подпісаў, — отмечают активисты «Моладзі БНФ» в свое обращении.

Они уверены, что рано или поздно имя Ларисы Гениюш будет увековечено с достоинством, а ее стихи снова зазвучат на уроках белорусской литературы, даже несмотря на все надуманные приговоры и так называемые «преступления».

— А вось сённяшнія ўлады за свае злачынствы так і застануцца ў памяці людзей толькі сваёй неабгрунтаванай упартасцю і нежаданнем ісці насустрач свайму народу, — отмечают активисты.