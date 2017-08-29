Фотожабы: «В целях оптимизации расходов в суперкомбайн переделают белорусский суперкомпьютер СКИФ»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Когда одно фото способно рассказать о целой эпохе
«Дел других нет у президента: или на вертолёте за уборкой урожая наблюдать, или картошку убирать»
Белорусская хоккейная аномалия
Накануне 1 сентября глава государства «встряхнул» белорусских учителей
Суперкомбайн в Беларуси уже создали. Только он никому не нужен
Бой Мэйуэзера и МакГрегора: фотожабы и мемы
«Режиссеру с международным именем просто пытаются заткнуть рот»
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«Когда закончилась уборочная кампания…»
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