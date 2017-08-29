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29.08.2017
Жесть дня. Лукашенко подарил на свадьбу ведущим БТ… мешок картошки

Глава государства своеобразно поздравил ведущих «Беларусь 1» Сергея Гусаченко и Ольгу Макей.

Невеста рассказала kp.by:

– Президент, конечно, не знал, что у меня важное событие, и, приступая к работе, поинтересовался, с чем связано отсутствие человека с микрофоном в одной руке и ведром во второй... Узнав о причине, немного удивился. А уже через несколько часов на свадьбе появился букет цветов от президента и... мешок картошки! Как поздравление, а заодно и намек - отгул придется отработать!.. Вот и получается - репортаж не писала, урожай не собирала, а картошку все равно получила! Спасибо президенту! Это действительно был самый потрясающий и оригинальный сюрприз!

Добавим, что на фотографии молодожены довольно улыбаются.

Фото kp.by

Над пропастью в картофеле. Когда одно фото способно рассказать о целой эпохе

 
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