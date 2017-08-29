Начальник Генштаба дал отповедь критикам учений «Запад-2017»

Начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев прокомментировал ажиотаж вокруг грядущих учений «Запад-2017».

— По окончании учений, в срок до 30 сентября… группировки войск РФ вернутся на свою территорию, — заверил генерал-майор, сообщает TUT.BY. — И мне вот интересно: о чем будут говорить дальше? Для тех, кто не может успокоиться, есть смысл какую-то цель найти там, впереди.

Олег Белоконев также обратил внимание, что когда белорусские военные участвуют в учениях на территории России, никто не говорит о возможной «оккупации».

– Я хочу обратиться ко всем присутствующим в зале, — сказал Белоконев по окончании официального выступления, сообщает «Наша Ніва».

— В последнее время много появляется аналитиков. Людей, которые советуют, как проводить учения, пытаются создать группу по контролю за учениями. Знаете, я прошел все ступени военного образования. И, назначая меня на эту должность, глава государства учитывал мои способности и знания. Я профессионал. Если же вы меня пригласите в клинику, где проводят операции на сердце, я не смогу советовать этим людям. Я не смогу создать из таких же, как я, группу, которая будет контролировать проведение операций. Поэтому не будоражьте общественность.

Ранее стало известно, что Дмитриев сформировал комиссию для наблюдения за учениями «Запад-2017» с Алесиным и Поротниковым.

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