Из белорусского правительства уволили 6 замминистров

Решение об этом содержится в постановлении Совмина № 656 от 28 августа.

Кто был освобожден от должностей?

Наталья Жамойтина – замминистра транспорта и коммуникаций (в связи с сокращением штата работников).

Ирина Наркевич – замминистра антимонопольного регулирования и торговли (в связи с переводом к другому нанимателю).

Владимир Рябоволов – замминистра информации ( в связи с переводом на другую должность).

Василий Черник – замминистра культуры (в связи с переводом на другую должность).

Александр Шестаков – замминистра архитектуры и строительства (в связи с сокращением штата работников).

Валерий Шевчук – замминистра здравоохранения - директора Департамента фармацевтической промышленности (в связи с выходом в отставку).