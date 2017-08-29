Из белорусского правительства уволили 6 замминистров
Решение об этом содержится в постановлении Совмина № 656 от 28 августа.
Кто был освобожден от должностей?
Наталья Жамойтина – замминистра транспорта и коммуникаций (в связи с сокращением штата работников).
Ирина Наркевич – замминистра антимонопольного регулирования и торговли (в связи с переводом к другому нанимателю).
Владимир Рябоволов – замминистра информации ( в связи с переводом на другую должность).
Василий Черник – замминистра культуры (в связи с переводом на другую должность).
Александр Шестаков – замминистра архитектуры и строительства (в связи с сокращением штата работников).
Валерий Шевчук – замминистра здравоохранения - директора Департамента фармацевтической промышленности (в связи с выходом в отставку).
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