О чем нужно помнить белорусским властям, помогая сирийским детям

Зацепило! За благородными поступками не стоит забывать о собственных проблемах.

На встрече с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой аль-Кадери Александр Лукашенко предложил разработать программу отдыха, оздоровления и учебы сирийских детей в Беларуси.

Фото пресс-службы главы Беларуси

— Может, это будет сотня, может, пятьсот человек, может, тысяча. Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детей для отдыха, оздоровления, а потом, возможно, и для обучения в Беларуси, ― заявил глава государства.

Помощь детям из страны, раздираемой войной, — дело благородное, спору нет. Тем более, если учесть тот факт, что пострадавшим от Чернобыля белорусским детям помогают всем миром до сих пор.

И все же, протягивая руку помощи детям далекой Сирии, властям не стоит забывать о белорусских детях. Ведь у нас и собственных проблем немало. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с последними публикациями журнала «Имена». Вот несколько историй, маленьким героям которых не хватает внимания властей, и на нужды которых деньги собирают простые белорусы.

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Диана-невидимка. В больницах по всей Беларуси плачут малыши-сироты, а взять их на руки некому (в рамках проекта «Няня вместо мамы» белорусы собирают деньги на социальных нянь для брошенных младенцев).

Ваня прикован к постели, а нужный ему врач далеко. Тысячи детей в регионах Беларуси оторваны от помощи

Список этот, как можно догадаться, далеко не полный…