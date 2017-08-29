Виктор Мартинович: Что было бы, если бы о 90-х и 2000-х писали современные медиа

Вы только не подумайте, что я ною. Я всем доволен. Читаю те сайты, что и все. Ведь других сайтов в байнете для нас нет.

И да, мне нравится и «Белсат», и «Свабода», и «Наша Ніва». Но знаете, меня подкидывает, когда люди начинают гордиться тем, что есть сейчас, и представлять это большим достижением.

Ведь то, что есть сейчас, — это именно ситуация «других сайтов в байнета для нас нет». Лично знаю несколько человек, которые на вопрос, почему они читают «Медузу» и «Кольту», отвечают: «Потому что в Беларуси мало СМИ, которые бы разговаривали со мной о событиях в обществе интонацией, которая мне нравится».

В 90-е и 2000-е, знаете, был принцип: брать деньги в одном месте и тратить их на заработки журналистов, которые пишут о местах (и событиях) других. В нулевые чтение комментариев, которые модераторы не успели удалить, не было единственным способом узнать, что же на самом деле происходит за пределами ресторанов и шопинг-молов.

И поэтому, увидев, так сказать, «поколенческий» пост Франтишка Вечёрко о том, что раньше все было хуже и контент в социальных сетях продуцируется намного качественнее, чем та журналистика, что была в 90-х и 2000-х, потому что там «ошибка на ошибке», должен не согласиться.

Сразу подчеркну, что благодарен Франтишку за упоминание о моем литературном творчестве, но как человек, который работал в журналистике в 90-е — 2000-е, хотел бы продемонстрировать, чем были бы эти богатые драмами годы, если бы о них писали современные крупные электронные медиа. Приводить буду только заголовки:

Июнь 1994, выборы президента

«Резонансная авария на Веры Хоружей. Виноват владелец «Мерседеса»?

«Когда наконец отступит жара?»

«Когда снова ждать тепло?»

«Дожди возобновятся с новой силой с…»

«Новые коллекции «Свитанка» и «Коминтерна». Смотрим вместе с русским дизайнером» (партнерский материал бутика «Эскада»).

Июль 1994, второй тур выборов президента, победа Александра Лукашенко

«Обновлено меню в кафе «Валерия». Честные порции, но мяса пожалели» (партнерский материал для «Жмеринка Косметикс»: Антикак от «Жмеринка Косметикс — лучшее средство от поноса!)

«Когда завершится ремонт на площади возле ДК «Белсовпрофа»?

«Материалы для полов, модные в этом сезоне» (партнерский материал ламината Toxic Plast)

«Красавица Каролина советует четыре лучших фестиваля этого лета» (партнерский материал школы красавиц и четырех фестивалей, которые согласились на рекламу)

«На тусовочной улице Карла Маркса открылся второй ресторан. Дорого и убого» (от партнерства отказались)

Апрель 1995. Голодовка депутатов ВС против референдума о языке и символах

«Что думают минчане про раскрашенные барельефы в кафетерии «Центрального»»?

«Обои или краска? Что выбирать при ремонте в панельке»

«Нужно ли дарить девушкам дорогие подарки после первого секса? Отвечают психолог, владелец бара и завсегдатайка лобби в гостинице «Юбилейная».

«Изумруд против бриллианта: какой камень должен быть в обручальном кольце (ну, вы поняли про партнеров)?»

Май 1995. Референдум делает русский язык равноправным с белорусским, а красно-зеленый флаг — государственным символом

«Двубортные отходят? Интервью с белорусским дизайнером, который видел Аллу Пугачеву, о том, что будет модным летом — 1995»

«Крутите головой не менее трех минут в день. Врач советует упражнения для тех, кто играет в Doom 2» (партнерский материал с компанией «Дайнова»)

«Обзор надгробий этого сезона. Что модно на Северном кладбище? Отвечают могильщик, сексолог и завсегдатайка лобби в гостинице «Юбилейная» (партнерский материал, поддержанный Северными кладбищем)

Ноябрь 1996 года. Премьер-министр Михаил Чигирь покидает пост в знак протеста против объявленного нового референдума

«Осенние луки минчан. Девушка в клетчатом пальто и позитивный рыжий хиппи».

«Лучшие книги для чтения на экране монохромного сотового телефона» (текст поддержан оператором «БелСел»)

«Когда наконец отступить жара?»

«Когда снова ждать тепло?»

«Дожди возобновятся с новой силой с…»

«Рубрика «Политика»: интервью с парикмахером, который стриг Михаила Чигиря накануне отставки (партнерский материал с сетью Барбер-шопов «Свитанок»)

Осень 1996 — весна 1997 года. Создание двухпалатного парламента, который должен заменить Верховный Совет, при активном сопротивлении части депутатов ВС

«Смотрите, какой салат с луком и сметаной появился в «Чебуречной» (партнерский материал кафе «Филинз»)

«Коты против собак. Советы психолога, владельца бара и завсегдатайки лобби в гостинице «Юбилейная»

«Белорус записал кассету «Ранетое сердце», песни становятся популярными в клубе «Аддис-Абеба» (интервью с Сергеем Михалком)

«Образцы ковров, популярных среди крестьян, горожан и незамужних девушек» (спонсор — «Брестские коффры»)

Апрель 1997. Формирование Союза Беларуси и России

«Q-Zar — испытание для настоящих мужчин. Интервью с завсегдатаем игры в лазертаг в Парке Челюскинцев».

«Шотландские, кожаные и садо-мазо: фотографии минчанок, которые уже надели платья»

«Что лучше, женщина или рыбалка? Ответы феминистки, владельцы секс-шопа и магазина рыбацкого снаряжения» (партнерский материал владельцы секс-шопа и магазина рыбацкого снаряжения)

«Двушка, переделанная в трешку. Как сделать отдельную комнату из ниши под холодильник, чтобы не возникло претензий ЖЭСа» (партнерский материал холодильников «Адланд», в тексте говорится, что комнату сделать не удастся)

2000, выборы в Палату представителей

«Носки приобретаю в ЦУМе, трусы — на «Немиге». Интервью с кандидатами в ППНС.

«Рубрика «Культура»: почему некоторые коты бывают черными, другие — черно-белыми, а встречаются также черепаховые?»

«Минск, где твои страусиные стейки? Популярный в русском ЖЖ автор съездил в наш город и линчует его кулинарную культуру» (партнерский материал «Стейкхауза на Машерова»: лучшие стейки из страусов, замороженные в 1950-е).

2004, республиканский референдум, который снимает ограничение на выдвижение одного и того же лица в президенты трижды

«На тусовочной улице Карла Маркса открылся третий ресторан. Меню и цены» (переговоры о партнерстве в стадии проведения)

«Крестовый поход против тех, кто паркуется не по правилам. Экологический активист объявил борьбу против нарушителей ПДД, так как в стране нет других проблем»

«Стиль писателя с проблемами с алкоголем: «а еще время от времени нахожу в карманах дохлых крыс» (партнерский материал, кодирование от алкоголизма методом Довженко)

«Когда наконец отступит жара?»

«Когда снова ждать тепла?»

«Дожди возобновятся с новой силой с…»