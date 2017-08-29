Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Начальник Генштаба дал отповедь критикам учений «Запад-2017»
Класковский подколол митрополита Павла
Из белорусского правительства уволили 6 замминистров
Виктор Мартинович: Что было бы, если бы о 90-х и 2000-х писали современные медиа
Сколько тратят родители в разных странах мира на образование детей
Где в Беларуси самые радиоактивные грибы
Зарплаты бюджетников снизились
Упс! БТ объяснило, почему в сюжете о педофилии видео с заслуженным врачом
Митрополит Павел: «Сегодня мы надругаемся над Николаем ІІ, а завтра будут ругать Ленина»
Вынесен приговор физруку, вступившему в интим с 14-летней ученицей
В Жодино родителям на завод в 7:30, а детям в школу — только через час
Мастер по ремонту: «По обуви видно, что люди сегодня обеднели»
Сотрудницу МВД России задержали за проституцию
Северокорейская ракета пролетела над Японией. Населению рекомендовали укрыться в подвалах
Цитата дня: «Пока Александр Григорьевич вместе с Колей в Дроздах собирают картошку…»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
Зачем Лукашенко зарплата 1500 рублей
Над пропастью в картофеле
В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?
Почему власти хотят оставить белорусов без хорошего шопинга
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Мы видим гораздо больше случаев немотивированного насилия»
«Не обещать же труженикам села новые «Бентли» и костюмы от «Бриони»»
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
«Это не педагоги, а педофобы – им всегда страшно»
Суперкомбайн в Беларуси уже создали. Только он никому не нужен
Упс! Почему Лукашенко обеспокоен за будущее Беларуси
«Это не город-спутник, а полная ж…па»
Как уголовник оказался на одном фото с Путиным
Как Лукашенко спецназ яблоками кормил
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Под Минском продается причудливый коттедж за $ 800 тысяч
С какими лицами чиновники слушали вопросы Лукашенко о ценах и безработице
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Полуголые «ангелы-ковбои» на Диком Западе
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
29.08.2017
Виктор Мартинович, budzma.by
Виктор Мартинович: Что было бы, если бы о 90-х и 2000-х писали современные медиа

Вы только не подумайте, что я ною. Я всем доволен. Читаю те сайты, что и все. Ведь других сайтов в байнете для нас нет.

И да, мне нравится и «Белсат», и «Свабода», и «Наша Ніва». Но знаете, меня подкидывает, когда люди начинают гордиться тем, что есть сейчас, и представлять это большим достижением.

Ведь то, что есть сейчас, — это именно ситуация «других сайтов в байнета для нас нет». Лично знаю несколько человек, которые на вопрос, почему они читают «Медузу» и «Кольту», отвечают: «Потому что в Беларуси мало СМИ, которые бы разговаривали со мной о событиях в обществе интонацией, которая мне нравится».

В 90-е и 2000-е, знаете, был принцип: брать деньги в одном месте и тратить их на заработки журналистов, которые пишут о местах (и событиях) других. В нулевые чтение комментариев, которые модераторы не успели удалить, не было единственным способом узнать, что же на самом деле происходит за пределами ресторанов и шопинг-молов.

И поэтому, увидев, так сказать, «поколенческий» пост Франтишка Вечёрко о том, что раньше все было хуже и контент в социальных сетях продуцируется намного качественнее, чем та журналистика, что была в 90-х и 2000-х, потому что там «ошибка на ошибке», должен не согласиться.

Сразу подчеркну, что благодарен Франтишку за упоминание о моем литературном творчестве, но как человек, который работал в журналистике в 90-е — 2000-е, хотел бы продемонстрировать, чем были бы эти богатые драмами годы, если бы о них писали современные крупные электронные медиа. Приводить буду только заголовки:

Июнь 1994, выборы президента

«Резонансная авария на Веры Хоружей. Виноват владелец «Мерседеса»?

«Когда наконец отступит жара?»

«Когда снова ждать тепло?»

«Дожди возобновятся с новой силой с…»

«Новые коллекции «Свитанка» и «Коминтерна». Смотрим вместе с русским дизайнером» (партнерский материал бутика «Эскада»).

Июль 1994, второй тур выборов президента, победа Александра Лукашенко

«Обновлено меню в кафе «Валерия». Честные порции, но мяса пожалели» (партнерский материал для «Жмеринка Косметикс»: Антикак от «Жмеринка Косметикс — лучшее средство от поноса!)

«Когда завершится ремонт на площади возле ДК «Белсовпрофа»?

«Материалы для полов, модные в этом сезоне» (партнерский материал ламината Toxic Plast)

«Красавица Каролина советует четыре лучших фестиваля этого лета» (партнерский материал школы красавиц и четырех фестивалей, которые согласились на рекламу)

«На тусовочной улице Карла Маркса открылся второй ресторан. Дорого и убого» (от партнерства отказались)

Апрель 1995. Голодовка депутатов ВС против референдума о языке и символах

«Что думают минчане про раскрашенные барельефы в кафетерии «Центрального»»?

«Обои или краска? Что выбирать при ремонте в панельке»

«Нужно ли дарить девушкам дорогие подарки после первого секса? Отвечают психолог, владелец бара и завсегдатайка лобби в гостинице «Юбилейная».

«Изумруд против бриллианта: какой камень должен быть в обручальном кольце (ну, вы поняли про партнеров)?»

Май 1995. Референдум делает русский язык равноправным с белорусским, а красно-зеленый флаг — государственным символом

«Двубортные отходят? Интервью с белорусским дизайнером, который видел Аллу Пугачеву, о том, что будет модным летом — 1995»

«Крутите головой не менее трех минут в день. Врач советует упражнения для тех, кто играет в Doom 2» (партнерский материал с компанией «Дайнова»)

«Обзор надгробий этого сезона. Что модно на Северном кладбище? Отвечают могильщик, сексолог и завсегдатайка лобби в гостинице «Юбилейная» (партнерский материал, поддержанный Северными кладбищем)

Ноябрь 1996 года. Премьер-министр Михаил Чигирь покидает пост в знак протеста против объявленного нового референдума

«Осенние луки минчан. Девушка в клетчатом пальто и позитивный рыжий хиппи».

«Лучшие книги для чтения на экране монохромного сотового телефона» (текст поддержан оператором «БелСел»)

«Когда наконец отступить жара?»

«Когда снова ждать тепло?»

«Дожди возобновятся с новой силой с…»

«Рубрика «Политика»: интервью с парикмахером, который стриг Михаила Чигиря накануне отставки (партнерский материал с сетью Барбер-шопов «Свитанок»)

Осень 1996 — весна 1997 года. Создание двухпалатного парламента, который должен заменить Верховный Совет, при активном сопротивлении части депутатов ВС

«Смотрите, какой салат с луком и сметаной появился в «Чебуречной» (партнерский материал кафе «Филинз»)

«Коты против собак. Советы психолога, владельца бара и завсегдатайки лобби в гостинице «Юбилейная»

«Белорус записал кассету «Ранетое сердце», песни становятся популярными в клубе «Аддис-Абеба» (интервью с Сергеем Михалком)

«Образцы ковров, популярных среди крестьян, горожан и незамужних девушек» (спонсор — «Брестские коффры»)

Апрель 1997. Формирование Союза Беларуси и России

«Q-Zar — испытание для настоящих мужчин. Интервью с завсегдатаем игры в лазертаг в Парке Челюскинцев».

«Шотландские, кожаные и садо-мазо: фотографии минчанок, которые уже надели платья»

«Что лучше, женщина или рыбалка? Ответы феминистки, владельцы секс-шопа и магазина рыбацкого снаряжения» (партнерский материал владельцы секс-шопа и магазина рыбацкого снаряжения)

«Двушка, переделанная в трешку. Как сделать отдельную комнату из ниши под холодильник, чтобы не возникло претензий ЖЭСа» (партнерский материал холодильников «Адланд», в тексте говорится, что комнату сделать не удастся)

2000, выборы в Палату представителей

«Носки приобретаю в ЦУМе, трусы — на «Немиге». Интервью с кандидатами в ППНС.

«Рубрика «Культура»: почему некоторые коты бывают черными, другие — черно-белыми, а встречаются также черепаховые?»

«Минск, где твои страусиные стейки? Популярный в русском ЖЖ автор съездил в наш город и линчует его кулинарную культуру» (партнерский материал «Стейкхауза на Машерова»: лучшие стейки из страусов, замороженные в 1950-е).

2004, республиканский референдум, который снимает ограничение на выдвижение одного и того же лица в президенты трижды

«На тусовочной улице Карла Маркса открылся третий ресторан. Меню и цены» (переговоры о партнерстве в стадии проведения)

«Крестовый поход против тех, кто паркуется не по правилам. Экологический активист объявил борьбу против нарушителей ПДД, так как в стране нет других проблем»

«Стиль писателя с проблемами с алкоголем: «а еще время от времени нахожу в карманах дохлых крыс» (партнерский материал, кодирование от алкоголизма методом Довженко)

«Когда наконец отступит жара?»

«Когда снова ждать тепла?»

«Дожди возобновятся с новой силой с…»

 

 

 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:6)
Главное
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Почему не уволили Виктора Лукашенко?
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
СМИ: беглый Янукович живет под Москвой рядом с Кобзоном. Фотофакт
О чем нужно помнить белорусским властям, помогая сирийским детям
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY