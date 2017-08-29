Сколько тратят родители в разных странах мира на образование детей

Европейцы составляют долгосрочный бизнес-план, азиаты — спешат дать детям образование в один присест.

Банк HSBC — один из крупнейших игроков на мировом рынке образования — опубликовал доклад «Ценность образования: выше и выше».

По подсчетам экспертов, сейчас объем рынка образования равен 4-4,5 трлн долларов: это полная стоимость образования от детского сада до аспирантуры, включая и обучение, и другие расходы (приобретение пособий, жилье, транспорт, питание и т.д.).

С 2000 года этот рынок увеличился в семь 7 раз и в ближайшие годы достигнет, как прогнозируют эксперты, 6-7 трлн долларов.

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