Где в Беларуси самые радиоактивные грибы

Сравнение результатов радиационного контроля в течение последних пяти лет показывает, что содержание цезия-137 в ягодах и грибах постепенно уменьшается, сообщает сайт ГУ «Беллесозащиты».

При этом уровни загрязнения грибов цезием-137 сохраняются на высоком уровне – до 37 % свежих грибов от всех проверенных в год превышают допустимый уровень 370 Бк/кг (РДУ-99).

Результаты радиометрических измерений 2017 года показали превышение допустимых уровней содержания цезия-137 в грибах: в Брестском ГПЛХО 19% от проверенных проб грибов; в Гомельском ГПЛХО - 45%; в Гродненском ГПЛХО – 10%; в Минском ГПЛХО – 40%; в Могилёвском ГПЛХО – 25%.

Высокие уровни содержания цезия-137 в грибах были зафиксированы во многих лесхозах, в том числе - в Чериковском Могилевской области (2148 Бк/кг в сыроежках), Березинском Минской области (3380 Бк/кг в сыроежках), Лельчицком Гомельской области (6851 Бк/кг в белых грибах), Столинском Брестской области (5200 Бк/кг в лисичках).