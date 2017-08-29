Зарплаты бюджетников снизились

Об этом свидетельствую данные Белстата за июль.

Средняя зарплата бюджетников в прошлом месяце составила 611,4 рубля «грязными», передает TUT.BY.

То есть на 13,3 рубля меньше, чем в июне.

Напомним, в середине августа Александр Лукашенко потребовал поднять заработки в социальной сфере. По словам вице-премьера Василия Жарко, к концу года средние зарплаты учителей и врачей должны составить 800 рублей.

Недавно стало известно, что с 1 сентября повысят тарифную ставку первого разряда.

Экономист о росте зарплат: «Как работали люди за еду – так оно и останется»