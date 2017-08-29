СМИ: беглый Янукович живет под Москвой рядом с Кобзоном. Фотофакт

Украинские журналисты утверждают, что нашли дом экс-президента Украины.

О предположительном местонахождении дома беглого украинского экс-президента Виктора Януковича стало известно на днях. Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон опубликовал фото забора своей дачи, за которым, по его словам, живет Янукович.

Журналисты сразу же отправились на поиски. Вскоре в интернете засветился предполагаемый адрес проживания VIP-беглеца: улица Лесная 25,Б, село Баковка, Московская область.

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Затем журналист интернет-издания Страна.ua Екатерина Терехова отправилась к Януковичу в гости. В своем репортаже она утверждает, что беглый президент Украины действительно проживает в Баковке, но в другом доме – Лесная 21-а. Об этом ей стало известно от местного жителя. Дома Януковича и Кобзона действительно стоят рядом.

Предполагаемый дом Януковича спрятан за высоким забором. Фото Страна.ua

«Дача депутата Госдумы – весьма приличная. Дача Януковича – настоящий космос. За забором, который в высоту не менее четырех метров, не просматривается почти ничего. Видны лишь окна мансардного этажа – то ли дома охраны, то ли гаража – они в целях безопасности защищены прозрачной пуленепробиваемой стеной. Маленькая табличка уведомляет нас о том, что дом сторожит госпредприятие «Охрана» МВД России. Интернет не ловит», – описывает увиденное в Баковке журналист Страны.

На переднем плане слева – дача Кобзона, далее – дом Януковича за забором из красного кирпича. Фото Страна.ua

Проход между участками Кобзона и Януковича. Фото Страна.ua