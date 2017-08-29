Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»

Гомельский активист и создатель сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов рассказал в Facebook о встрече с бедностью в магазине.

«Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью. В буквальном смысле, лицом к лицу.

В Евроопте в очереди в кассу пристала ко мне бабуля, с извечными расспросами про дисконтную карту.

А сколько у вас процентов? А у меня пенсионная, до трех часов там три процента, а сейчас один (дело вечером было). А я во, видите, костей покупаю... Коту... Чего мне уже те проценты.

И вижу, да, пакет костей у нее, и больше ничего.

Эх, думаю, бабка, думаешь, первая ты, кто покупает кости и говорит, что коту? Многих я таких знал и знаю...

Бабуля, говорю. Вы - коту, а я на них суп варю. Их выварить, то мясокостный бульон, вкуснейшая вещь, и витаминов в нем, и минералов, больше, чем если мясо варить (что, кстати, истинная правда).

Да, да, залепетала бабка, и сразу стало понятно все насчет «кота». И аж

присела, и зацвела, и расцвела. «А потом, - говорит, - туда можно хоть гречку, хоть макароны».

Бабуля, говорю. Потом вы туда киньте луковицу, чеснока несколько зубков, пучок петрушки, пучок укропа, лавровый лист, перца горошкового и еще поварите. Мясо-овощной бульон. аромат будет стоять на всю квартиру, витаминов в нем больше чем в аптечных витаминах. А потом уж, хотите гречку, хотите - макароны, а можно гречку с картошкой, как угодно. Зелень и луковицу вытаскивайте, они все равно полностью вывариваются, мочалка, а морковку и остальное можно и оставить.

У поляков, говорю, научился. Мясо-овощной бульон - основа многих блюд. На костях, мясо не надо (зелень, овощи - все же не мясо, по цене-то).

В это время на меня смотрела уже вся очередь и кассиры двух касс. Говорю: жил я тут раньше, да, было у меня всегда 5% на карточке, а теперь 1%, с женой разошелся, в Белице живу, там Еврооптов нет, какие карточки, холостякую, не на пельменях же жить, учимся. Все подряд проговорил.

И какие-то совершенно безумные глаза бабули. Какие-то широкие и обалделые.

И я ушел своей дорогой, и даже не думал об этом. И минут через 20 только подумал.

А что, надо было по-другому? Идеалисты скажут: надо было бабку вести в мясной отдел, купить ей 100 кг мяса.

Ерунда все это. В моей жизни было множество случаев, когда я просто так кому-то что-то покупал или давал. И всегда я уходил с ощущением пустоты и чего-то... чего-то недосделанного.

Купить-дать – отнюдь не = вникнуть в проблему. Купленное мясо съестся, а ощущение нищеты останется. Оно усилится, и усилится намного. Нищеты и отчаяния.

И необходимость врать на кассе, что – «коту», говорить об этом вслух и громко, когда никто и не спрашивает, а, просто, чтобы себя утешить, крикнуть окружающим: «Я не бедная, я не нищая, это - кооотуууу!!» - останется.

Когда-то и я был бедным. Приходить на общую тусовку, например, на Новый год, приносить с собой еду, как тогда, в 90-х - начале 00-х, было принято, и ощущать свою ущербность... Нету кайфа жрать чужой салями, ощущая свою ущербность оттого, что принес лишь жареную вареную колбасу второго сорта... Когда-то и я был бедным, я знаю, о чем говорю.

И совершенно другое ощущение, когда в этой компании находится человек, не бедный, пришедший с салями, который начинает есть твою колбасу, и ест только ее, и ты чувствуешь: ну, я - тоже человек. И чувствуешь к нему благодарность. Хотя он, может, без задней мысли. Может, он просто ее никогда не пробовал. А тут - удивился.

И, может, в другой раз, в такой же очереди, будет эта старуха не опускать глаза со словами «это – «коту», а рассказывать такой же, как сделать из костей вкусный суп, что это поляки так делают, что там витамины и жира мало, что молодые так делают. И кассиры попробуют - я знаю, видел по ним, сейчас многие попробуют такое, кто по 300-400 рублей получает.

И, да, чистая правда. Бульон мясокостный, бульон мясо-овощной... Я сам варю... Нередко. Ребра если остаются, или еще что такое... Оно и вкусно, и полезно, и легко для желудка. Чистая правда... На таком бульоне все можно готовить.»