Митрополит Павел: «Сегодня мы надругаемся над Николаем ІІ, а завтра будут ругать Ленина»

В программе «Беседы с владыкой Павлом» на телеканале «Эхо ТВ», которая вышла в эфир 26 августа, белорусский митрополит обрушился с критикой на фильм «Матильда», успевший стать скандальным еще до премьеры, передает «Наша Ніва».

В своих высказываниях он провел неожиданные параллели между Николаем II и вождем мирового пролетариата.

«Сегодня мы надругаемся над императором Николаем Вторым, а завтра будут ругаться над Владимиром Ильичом Лениным», — заявляет он (момент на 4:30).

«Сегодня поглумились над Николаем Вторым императором, завтра будут показывать, чем занимался Владимир Ильич Ленин в шалаше, чем он занимался в Париже… Послезавтра другого руководителя будут полоскать и порочить…» (6:01)

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