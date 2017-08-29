Вынесен приговор физруку, вступившему в интим с 14-летней ученицей

По решению суда Витебского района бывший учитель физкультуры проведет 8 лет в колонии строгого режима. Об этом TUT.BY сообщила Ольга, мать девушки.

Инцидент произошел в 2016 году в одном из агрогородков в Витебском районе. Ее герои — 61-летний учитель физкультуры и его воспитанница — 14-летняя школьница. Между ними, по словам матери девочки, возникли чувства, которые привели к интимным отношениям.

Мужчину арестовали, а восьмиклассница перешла в другую школу — на старом месте ее затравили дети.

Педагог отрицал на суде свою вину, но следствие ее доказало.

«Интим у них был три раза, у педагога дома»