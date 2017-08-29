«Он обладал очень выраженной гражданской позицией». Умер экс-директор «Белгазеты»

Бизнесмен и бывший директор «Белгазеты» Юрий Дементьев скончался в возрасте 43 лет.

Беда случилась 20 августа. В жару Юрий отдыхал вместе с друзьями и их детьми у водоема. В воде Дементьеву стало плохо. Что точно случилось — то ли проблемы с сердцем, то ли что-то другое — пока неизвестно, сообщает «Наша Ніва».

У Юрия Дементьева осталось трое сыновей.

Журналист Кирилл Живолович написал в «Белгазете»:

«20 августа не стало очень хорошего человека, с широкой душой и добрым сердцем: из жизни в результате несчастного случая ушел мой друг, авторитетный бизнесмен, бывший директор ООО «БелГазета» Юрий Дементьев.

В нашу редакцию Юра, с которым мы дружили полтора десятка лет, пришел по моему приглашению. К тому времени он обладал богатым для нашей страны опытом предпринимательства ­- поруководил крупной и успешной компанией в области строительства, успешно вывел некоторые свои дела за пределы Беларуси, находился в СИЗО в качестве обвиняемого по довольно громкому экономическому делу. Последний фактор крепко добавил ему понимания всей сути происходящего в сложившейся белорусской системе.

В должности директора ООО «БелГазета» Юре было непросто ­- многие вопросы он привык решать иначе, нежели к ним подходили в творческом коллективе редакции. Ему не всегда хватало в коллегах дисциплины, ответственности, увлеченности. Мы не каждый раз делали так, как он хотел, придавая часто недостаточное внимание его предложениям. Сейчас это выглядит немного мистически, но за неделю до своего ухода из жизни он окончательно ушел из «БелГазеты». Ушел, как всегда, с улыбкой и, хочется верить, что без обид.

У него формировались новые планы. Он знал, чего хочет. Он обладал очень выраженной гражданской позицией, большое значение придавал истории и символике Беларуси ­ только бело-­красно-­белый флаг и «Пагоня», только независимость и только «Жыве Беларусь!». Он верил, что власть в нашей стране довольно скоро сумеет перехватить бизнес. Понимал, что этого не случится, но все равно верил. Его альтернативные взгляды на многие процессы вызывали отклик в общении с близкими людьми, но почти всегда выглядели слишком романтичными по содержанию, чересчур благоприятными по форме и многим казались планами почти несбыточными.

Это не мешало Юре верить. Верить в то, что сейчас не время для эмиграции из страны, и в то, что перемены в лучшую сторону обязательно будут. Верить в добро. Верить в справедливость. Верить в любовь. Верить в чудеса. Верить в будущее страны. Верить в будущее своих детей. Верить в Бога. Он никогда не расставался с верой, всегда надеялся на лучшее, постоянно был наготове ко всему, торопился делать приятное окружающим и спешил жить по собственным правилам: всем дарил улыбку, делился последним, не отказывал никому в помощи, никогда не унывал и не забывал любить.

Он умел решать проблемы и знал секреты того, как делать счастливыми самых дорогих ему людей ­ любимую жену Яну и троих сыновей, в которых он не чаял души и черпал бесконечную энергию…»