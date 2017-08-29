В Жодино родителям на завод в 7:30, а детям в школу — только через час

На вопрос Еврорадио заместитель начальника управления образования Минобразования Ирина Коржова отвечает так.

– Учебные занятия должны начинаться не ранее 8:00. Оптимальное время начала занятий — 9.00. Вторая смена должна начинаться не позднее 14:00. Расписание учебных занятий утверждают в школе. В августе школы работают с родителями. Администрации нужно проанализировать специфику района, предусмотреть время начала занятий. Тем более, в 8 утра школа будет открыта.

Разговоры о переносе занятий начались после майского выступления Александра Лукашенко. Тогда глава государства прямо сказал, что его младший сын Николай "засыпает на первом уроке". Ведь занятия начинаются очень рано, в 8 часов.

В школе Коли Лукашенко занятия будут начинаться в 9.00

Теперь вопрос начала занятий родители всё чаще поднимают на интернет-форумах: "Как отправить ребёнка в школу в 9 часов, когда на работу в 8 и раньше?".

Действительно ли школы учли «специфику региона»

Жлобин, Металлургический завод — градообразующее предприятие, работу начинает в 7:30, но большинство приходит в 8:00.

"Да у нас и раньше родители отпрашивались, чтобы прийти в 8 утра, и отработать после в обед это время", — говорят на предприятии. Во сколько будут начинаться занятия у детей, здесь ещё не знают. Может, школы учли пожелания?

"Занятия будут начинаться в 8:30, чтобы наши дети выспались. Глава государства ещё в мае об этом говорил. И по санитарным нормам занятия надо начинать в 9 часов. Может, у нас что-то изменится, и мы тоже в 9 утра будем начинать. Мы решали в 8:30 или 9 утра начинать, раньше нам никто не предлагал", — рассказывают Еврорадио в жлобинской школе №3. То же самое говорят и в других.

О том, что школы сами решают, во сколько начинать, здесь не знают!

Жодино. Самое крупное предприятие города — БелАЗ начинает работать в 7:30. Смотрим, что со школами.

"У нас занятия начинаются в 8:30. У нас нет подвоза детей, мы учитывали расписание городского транспорта и перегруженность школ, потому что работаем в две смены", — отвечают в управлении образования Жодинского райисполкома.

Еврорадио: А почему не в 8 утра, у вас же завод крупный в это время работать начинает?

Управление образования: Не задавайте провокационных вопросов, не в 8 утра, просто потому, что не в 8 утра.

Понятно. Ранее Минобразования рекомендовало начало занятий в 9 утра для школ, работающих в 2 смены и в 8:30 для школ, работающих в 1 смену. Выходит, рекомендацию восприняли, как приказ. Или это была не рекомендация?

"Всё решается на местах, согласно специфике района", — уточняют ещё раз в Минобразования.

В прошлом году треть школ начинала занятия с 9 часов, одна треть — с 8:30, все другие — в 8 часов утра.