«Я не так богата, чтобы одевать ребенка в белорусских магазинах»

Мама школьника рассказала lady.tut.by, что собрала первоклассника в школу с помощью зарубежных интернет-магазинов.

– Товары покупались, с точки зрения географии, с разбежкой: у нас есть рубашки, нательные майки, брюки, жилет из Ирландии и Великобритании, рюкзак заказывали из России, в Минске покупали только канцелярию и туфли…

В июле из России заказали хороший ортопедический рюкзак (74 р), а в начале августа я решила действовать решительно, дабы не пришлось воевать с чужими мамами за счетные палочки у прилавка и начала «готовиться к школе».

Так как доход у меня ниже среднего по стране по данным Белстата, я, прежде, чем спускать зарплату в каком-то конкретном отделе канцтоваров, решила провести исследование рынка, для чего составила таблицу и начала вносить в нее цены интернет-магазинов, крупных универмагов, рынка и супермаркета около дома, улучая время забежать туда без ребенка или попросить кого-то об этом.

С неделю я изучала цены и пришла к выводу, что подавляющее количество товаров дешевле купить в интернет-магазине. Таким образом, часть канцелярии была куплена в универмаге, часть в гипермаркете около дома, и часть – в интернет-магазине.

Возможно, если потратить еще больше времени и обойти еще больше торговых точек, можно было бы найти другого лидера в этой гонке, но у меня не было такой возможности.

Общую стоимость потраченного с учетом скидок оцениваю в 350 р, из которых одежда (2 рубашки с коротким рукавом, 3 с длинным, жилет, брюки (4 пары для мальчика-любителя поиграть в лужах), туфли, нательные майки белые (3 шт), джемпер) – 220 р, ранец 74 р, 66 р канцелярские товары. Список, я думаю, не окончательный, еще рублей на 70 рассчитываю после 1го сентября на пособия, прописи и т.д.

Кому-то моя сумма может показаться маленькой, но заказать 2-3 комплекта одежды из Англии мне вышло (со всеми расходами на доставку) дешевле, чем купить 1 костюм белорусского производителя, галстук я не покупала принципиально (есть бабочка, купленная ранее для школьных утренников на торжественный случай), не менее половины товаров было куплено в течение полугода до дня Х, еще часть осталась от нажитого прежде. «Выложить» такую сумму за раз мне было бы архисложно, но я не коммунальная служба, для которой смена сезонов - каждый раз неожиданность, поэтому смогла смягчить удар по кошельку за счет покупок «навырост», благо, мне повезло с размерами и фасонами, да и насчет того, как костюмчик сидит, ребенок пока не переживает (в его понимании, если мама надела ему рубашку - он уже красив).

Кредиты я не брала, денег не занимала, потому что планировала эти покупки загодя и откладывала деньги по мере возможности, чего и всем советую, равно как изучать заранее цены и предложения, не пренебрегать зарубежными интернет-магазинами и скидками в отечественных, и не откладывать неизбежное на потом, ибо школьная форма сама себя не купит. Если подходить к тратам разумно, взвешенно и заранее, то можно собрать его в школу, не переходя на подножный корм.

К сожалению, мой слоган для сборов в школу «я не настолько богата, чтобы одевать ребёнка в белорусских магазинах».