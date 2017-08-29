Мастер по ремонту: «По обуви видно, что люди сегодня обеднели»

Мастер по ремонту обуви рассказал intex-press.by, от чего зависит его зарплата.

– Лет 10 назад я уволился с обувной фабрики и устроился в частную мастерскую по ремонту обуви. В то время подобных мастерских в Барановичах открывалось очень много. Но, несмотря на достаточно большую конкуренцию, клиентов у нас хватало.

Сейчас не вспомню, сколько я тогда зарабатывал, но могу сказать точно: перед зарплатой наша семья без копейки никогда не сидела. Мало того, ежемесячно мы могли откладывать как минимум 200 долларов, которые тратили на отдых или покупку новой мебели.

Мой заработок напрямую зависит от количества клиентов. Зимой их больше, и я могу заработать 450–500 рублей в месяц, а вот летом в среднем получаю 350 рублей. По обуви видно, что люди сегодня обеднели.

Раньше в мастерскую приносили не только старую обувь, которой хотели продлить жизнь, но и совершенно новые, качественные кожаные туфли и сапоги, чтобы изначально обезопасить их от раннего износа. Ставили профилактику, меняли пластмассовые набойки на более износостойкие, прошивали обувь.

Теперь многие горожане покупают дешевую, «одноразовую» обувь и носят ее, пока она не начнет разваливаться в буквальном смысле слова. Люди вынуждены экономить.

Недавно пришла женщина пришить ремешок в босоножках. Я предложил ей еще набойки сменить, так как они полностью износились, но она отказалась. Хотя стоит это всего 6 рублей, цены у нас уже два года не поднимались.