Эксперт: Государству придется дворников с метлами переводить на электротягу, чтобы обеспечить потребление электричества

Пересадит ли Лукашенко всех белорусов на электрокары и кто расплатится за БелАЭС?

Вице-премьер Владимир Семашко протестировал первый белорусский электромобиль. Фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Пока в Китае и США электрокары стремительно захватывают позиции на автомобильном рынке, Беларусь только присматривается к новой технологии.

В последнее время государственные органы проявляют повышенный интерес к производству электрических автомобилей.

Первый звоночек прозвучал, когда в мае по улицам Минска начали курсировать электробусы, произведенные предприятием «Белкоммунмаш». По планам «Минсктранса», в течение 2018 года город закупит еще 60 таких машин.

Позже свою версию легкового электромобиля показала Национальная академия наук – авто, созданное на базе китайской Geely, возможно, будет запущено в серию через пару лет на новом белорусско-китайском предприятии «БелДжи».

А 28 августа директор НПЦ по механизации сельского хозяйства Сергей Яковчик озвучил планы по созданию первого белорусского электрического трактора.

– Мы движемся к роботизации техники, очень большое внимание в наших исследованиях и разработках уделяется точному земледелию, то есть умной технике, – заявил он в эфире СТВ.

Такая неожиданная активность государства в сфере развития электрического транспорта наводит на вопрос: ждать ли белорусам электромобильного бума в ближайшее время?

«Думаю, в ближайшие три-четыре года у нас электромобиль будет не просто игрушка, а будет реальное внедрение», — сказал вице-премьер Владимир Семашко, протестировав на днях первый белорусский электромобиль.

Автомобильный эксперт Дмитрий Новицкий согласен с тем, что новая тенденция действительно наметилась в Беларуси. И, по его словам, этому есть простое объяснение.

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