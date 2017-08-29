Сотрудницу МВД России задержали за проституцию

Задержание очередной «жрицы любви» в Москве не стало бы поводом для заметок в новостях (эка невидаль!), если бы не пикантная деталь: в полицейском участке выяснилось, что дама является действующей сотрудницей МВД РФ.

Во время обыска у 32-летней саратовчанки изъяли контрацептивы в большом количестве, другие вещи «интимного назначения» и служебное удостоверение сотрудника Министерства внутренних дел.

Пресс-служба ГУМВД России по Саратовской области подтвердила, что задержанная является сотрудницей межмуниципального отдела «Балаковское». Теперь ей грозит увольнение «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции».

Также сообщается, что некоторое время назад эта сотрудница ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком и отправилась в Москву.

Напомним, что в 2016 году со скандалом была уволена сотрудница УВД на Московском метрополитене – из-за видео, на котором она исполняет эротический танец, а затем призывает коллег вступить в профсоюз полиции и выразить протест против «палочной системы».

После увольнения экс-полицейская заключила контракт с главой Ассоциации стриптиз-клубов России.