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В мире
29.08.2017
Северокорейская ракета пролетела над Японией. Населению рекомендовали укрыться в подвалах

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-12», которая перелетела через территорию Японии.

Об этом журналистам премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Японские вооруженные силы не предприняли попыток сбить ракету. В то же время власти рекомендовали жителям укрыться в подвалах и бомбоубежищах.

Перелетев через территорию Японии, ракета развалилась на куски.

В последний раз вход ракеты КНДР в воздушное пространство Японии был зафиксирован в 1998 году.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал это испытание северокорейской ракеты «беспрецедентной, серьезной угрозой».

По просьбе Японии Совет Безопасности ООН вскоре соберется на экстренное заседание.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, находясь в Астане, заявил, что если на этом заседании будут предлагаться новые санкции против Пхеньяна, то «это не решит проблем».

Россия традиционно на протяжении многих лет выступает в роли адвоката северокорейского режима.

 
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