Чего опасаются в Балтии в ожидании учений «Запад-2017»?

Наводнения в Хьюстоне: более 2 тысяч человек эвакуированы. В Англии более ста человек отравились неизвестным химическим веществом. Украинский военный открыл пекарню в качестве лекарства от войны. Эти и другие темы – в программе «Настоящее время».

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