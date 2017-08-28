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Общество
28.08.2017
Салiдарнасць
«И что же мы видим? Протест мам и пап, пикеты у школ, коллективные письма в Минобразования?»

Белорусы ответили Минобразования на реплику о том, что нет ничего нового в начале уроков позже обычного.

На дискуссионной площадке talks.by народ удивляется, почему детские сады продолжают работать с 7.00, а Минздрав, нормы и правила молчат.

Некоторые предлагают поставить в школе кровати, чтобы дети, которых родители привели пораньше, могли свой час доспать.

Кстати, традиция полуденного сна на партах распространена в школах материкового Китая. У детей нет времени, чтобы сходить домой на обед, а в школе нет места для кроватей, поэтому они спят на столах.

«Раз пошла такая пьянка, и один-единственный гражданин страны может определять, кому, во сколько и что начинать... Мне вот племянник из армии жалуется: рано вставать заставляют! Требую срочно перенести подъем на 9:00», - выступает с инициативой один из форумчан.

Недоумение некоторых участников дискуссии вызывает тот факт, что родители «проглотили» перенос начала уроков на позднее время.

«Фантазеры-чиновники приняли очередное «мудрое решение». Оно непосредственно затрагивает качество жизни детишек и создает очевидные неудобства для родителей. И что же мы видим? Единый и решительный протест мам и пап, пикеты у школ, коллективные письма в Минобр, дружный отказ идти на поводу у самодуров? Да нет))) Тот же шум на форумах, глухие жалобы друг другу на абсурдность происходящего... И всё. И ничего. Будут исхитряться, но сделают, как велено. Так что все мы - бойцы те ещё...».

«Нам по БТ расскажут, что к ним с просьбой вернуть старое расписание никто не обращался»

«Меня вот что больше интересует: судя по комментариям, многим новое расписание не нравится. А кто-нибудь к директору школы ходил, письма в Минобразования или администрацию президента писал?! – пишет пользователь под ником Lamella. - А ведь формально все, кто не писал писем, - согласен! И нам с вами потом по БТ расскажут, что к ним с просьбой вернуть старое расписание никто не обращался!»

«Нет, ну вы всё-таки странный человек, вы где живёте? – заметил в ответ народец_белорусский_talks3. - Отвечу за вас. Вы живёте в процветающей стране с самым счастливым народом и самой лучшей властью. А раз так, то если вы недовольны чем-то, значит, вы против процветания, против мудрых решений одобряемых почти всем народом, ну где-то процентов 83».

 
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