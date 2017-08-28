Цитата дня: «Пока Александр Григорьевич вместе с Колей в Дроздах собирают картошку…»

Журналист Анджей Почобут пишет в Фейсбуке о том, почему в Беларуси вряд ли появится медаль имени папы Лукашенко.

«Пока Александр Григорьевич вместе с Колей в Дроздах собирают картошку, в далеком Туркменистане парламент единогласно утвердил новую медаль «Мяликгулы Бердымухамедов». Для тех, кто не следит за успехами туркменского тоталитаризма, отметим Мялекгулы Бердымухамедов - это папа президента Туркменистана.

Медаль имени папы Лукашенко вряд ли получится (никто не знает, кто он, а сам Александр Григорьевич не хвалится своей родословной), а вот появление ордена имени сына Лукашенко вполне могу себе представить. Для этого, кстати, не нужно богатого воображения, достаточно проследить динамику участия Коли в общественно-политической жизни Беларуси...».