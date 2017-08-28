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28.08.2017
Новая газета
«Режиссеру с международным именем просто пытаются заткнуть рот»

35 подписей под письмом: все имена первого ряда. Актеры, писатели, режиссеры, директора легендарных театров Германии и Великобритании.

Петиция в защиту Кирилла Серебренникова составлена знаменитым немецким режиссером, интендантом театра «Schaubuehne am Leniner Platz» (Берлин) Томасом Остермайером и известным драматургом Мариусом фон Майенбургом (по мотивам его пьесы поставлены спектакль «Гоголь-центра» и фильм Серебренникова «Ученик»).

Вот текст, выложенный на сайт change.org и опубликованный на сайте журнала Spiegel. 35 подписей под письмом: все имена первого ряда. Актеры, писатели, режиссеры, директора легендарных театров Германии и Великобритании.

Кейт Бланшетт — одна из подписанток письма в защиту Сергебренникова. Фото Reuters

«Мы протестуем против ареста Кирилла Серебренникова. Обвинения против него не обоснованы и заставляют предположить, что таким образом режиссеру с международным именем просто пытаются заткнуть рот.

Серебренников обвиняется в присвоении денег, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», — якобы не осуществленного. Фрагменты видео, рецензии, отзывы зрителей в фейсбуке, гастроли в Риге и в Париже, выдвижение спектакля на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» и то, что спектакль идет в «Гоголь-центре», доказывают абсурдность этого обвинения. Тем не менее, Серебренникову угрожает обвинительный приговор и до десяти лет тюрьмы.

Не обоснованным выглядит также домашний арест, примененный к нему до начала процесса. Серебренников обязан носить электронный браслет, лишен права использовать интернет и электронную почту, может общаться лишь с членами семьи. Это обозначает не что иное как запрет контактов, предвзятость и «запрет на профессию» для одного из самых известных художников современной России.

Мы призываем российскую прокуратуру прекратить преследование Кирилла Серебренникова и снять надуманные обвинения против него.

Мы обращаемся также к правительственным кругам своих стран с призывом употребить все возможные средства для того, чтобы Кирилл Серебренников не оказался в заключении как жертва политически мотивированной дискредитации».

Марен АДЕ (кинорежиссер),

Йозеф БИРБИХЛЕР (актер, писатель),

Кейт БЛАНШЕТТ (актриса),

Андреа БРЕТ (режиссер),

Софи КАЛЛЬ (художница),

Теодор КУРЕНТЗИС (дирижер),

Ларс АЙДИНГЕР (актер),

Каролин ЭМКЕ (писательница),

Кристин АЙЕНШТАЙНДОТТИР (директор Reykjavik City Theatre),

Юрген ФЛИММ (интендант Staatsoper, Берлин),

Герберт ФРИЧ (режиссер),

Давид ХАРРОУЭР (писатель),

Нина ХОСС (актриса),

Владимир ЮРОВСКИЙ (дирижер),

Ульрих КУОН (интендант Deutsches Theater, президент союза театральных деятелей Германии),

Барри КОСКИ (интендант Komische Oper, Берлин),

Дэвид ЛЭН (интендант театра Young Vic, Лондон),

Игорь ЛЕВИТ (пианист),

Иоахим ЛЮКС (интендант театра «Талия», Гамбург),

Ари МАТТИАССИН (интендант Национального театра Исландии),

Мариус фон МАЙЕНБУРГ (режиссер, писатель),

САЙМОН МАКБЕРНИ (режиссер, актер),

Серджио МОАБИТО (драматург),

Сергей НЕВСКИЙ (композитор),

Томас ОСТЕРМАЙЕР (интендант театра Schaubuehne, Берлин),

Мило РАУ (режиссер, писатель),

Марк РАВЕНХИЛЛ (писатель),

Фальк РИХТЕР (режиссер, писатель),

Юлиан РОЗЕФЕЛЬДТ (видеохудожник),

Фолькер ШЛЕНДОРФ (кинорежиссер),

Данис ТАНОВИЧ (кинорежиссер),

Энда УОЛШ (писатель),

Йосси ВИЛЕР (интендант Oper Stuttgart),

Эльфрида ЕЛИНЕК (писатель)

(оригинал письма в журнале Spiegel)

Кирилл Сереберенников за решеткой в зале суда. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

 
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