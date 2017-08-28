Почему растет теневой сектор экономики

Недоверие к государству, неуверенность в будущем, нежелание делиться доходом и даже нехватка амбиций — что еще толкает в тень предпринимателей и наемных работников.

Согласно результатам исследования «Динамика «теневой» занятости работников», проведенного в июне 2017 года Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, доля российских граждан, вовлеченных тем или иным образом в некриминальный теневой рынок труда, составляет 44,8% от общего количества занятого населения. В 2016 году этот показатель составлял 40,3%.

По данным исследования «Теневая экономика в Беларуси в региональной перспективе», которое два года назад BISS проводил в составе исследовательского консорциума под руководством Литовского института свободного рынка Литвы (LLRI), белорусы в среднем работают « в тени» — это работа без контракта и/или получение части/всей зарплаты «в конверте» — 17 часов в неделю. К примеру, в Польше, Эстонии, Латвии этот показатель равен 18 часам.

Средний ежемесячный доход белоруса в теневой занятости— 294 евро. Доля нелегальных доходов в ВВП составляет 33%. По этому показателю Беларусь лидирует среди стран региона, следом за ней идут Польша 24% и Эстония 15%.

Чаще всего «в тени» белорусы работают в следующих сферах: строительство и ремонт (48%), оптовая и розничная торговля (29%), ремонт/сервис автомобилей (22%), транспорт и логистика (14%). Структура секторов в данном исследовании схожа во всех странах.

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