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Скандалы
28.08.2017
Светлана Гарда, Медиа-Полесье
На ферме в Лунинецком районе тело тракториста извлекли по частям из бункера сельхозмашины

Тело 28-летнего работника ОАО «Вульковский рассвет» из бункера сельхозмашины извлекли по частям.

Несчастный случай произошёл на МТФ в урочище Галый Бор 23 августа. Проверку по факту смерти на производстве проводит Лунинецкий райотдел Следственного комитета.

Начальник райотдела СК Андрей Лукашевич прокомментировал Медиа-Полесью:

- На ферме, выполняя работы на тракторе, к которому был присоединён измельчитель-смеситель, работник осуществлял раздачу корма крупно-рогатому скоту. Предположительно, корм плохо поступал. Тогда молодой человек произвёл остановку трактора и, не отключая вал от бора мощности, при продолжающих работать шнеках кормораздатчика, залез в бункер на кормовую массу, чтобы ногой подтолкнуть смесь в транспортёр. В этот момент его затянуло в кормовую массу бункера…

Через непродолжительное время работники фермы поняли: что-то случилось – трактор работает, а тракториста нет. При осмотре бункера увидели в кормовой массе то, что осталось от их коллеги.

- О результатах проверки будет сообщено позже, - добавил Андрей Лукашевич.

 
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