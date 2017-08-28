Номер Elle с интервью Брижит Макрон побил рекорд продаж

Номер французского журнала Elle с интервью Брижит Макрон побил десятилетний рекорд продаж.

Жена президента Франции Брижит Макрон. Фото ALAIN JOCARD / AFP

В общей сложности было продало 530 тысяч экземпляров журнала, сообщает Le Journal du Dimanche (JDD).

Номер с портретом жены французского президента на обложке вышел 18 августа. За 10 дней было продано 530 тысяч его экземпляров (из них 250 тысяч купили в киосках и еще 100 тысяч — в электронной версии). Этот номер Elle решили оставить в продаже до понедельника.

По данным JDD, в социальных сетях это интервью увидели или отреагировали на него 30 миллионов раз. Интервью жены президента Франции заинтересовало прессу в США и Германии.

— Еще во время предвыборной кампании чувствовался особый интерес к этой нетипичной паре и к будущей «первой даме», у которой свой характер, которая выбивается из принятых схем поведения. Кроме того, Брижит Макрон раньше публично не высказывалась — ни в ходе кампании, ни после нее, — рассказывает в интервью RFI соавтор книги «Семья Макрон» (Les Macron) Кандис Неделек.

По ее словам, Брижит Макрон, в отличие от жены экс-президента Франции Николя Саркози Карлы Бруни, очень интересуется политикой. Но при этом отчетливо понимает, что французы выбрали ее мужа, а не ее.

Жена французского президента объяснила в интервью Elle свою роль «первой дамы». Она заверила, что ее деятельность не будет оплачиваться, а ее статус будет определен специальной хартией. В понедельник разъяснения относительно статуса «первой дамы» дал Елисейский дворец. На сайте администрации президента говорится, что это положение не дает Брижит Макрон никаких дополнительных полномочий. Жена президента не будет, например, располагать собственным бюджетом.

Брижит Макрон будет представлять Францию на международных саммитах, отвечать на обращения граждан, проводить официальные приемы в Елисейском дворце, а также поддерживать культурные, благотворительные и социальные инициативы.

В ходе предвыборной кампании Эмманюэль Макрон обещал создать «официальный статус» «первой дамы» Франции. Петиция против создания подобного статуса для жены президента на change.org набрала более 300 тысяч подписей.

В интервью Elle Брижит Макрон также рассказала о своих отношениях с мужем.

— Если бы я не сделала этот выбор, то прошла бы мимо своей жизни, — призналась жена президента Франции.