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28.08.2017
В Лондоне молодая пара занялась сексом на глазах у ожидающих поезд людей

Пассажиры, ожидающие поезд на станции Hackney Downs на северо-востоке Лондона, были шокированы, увидев, как молодая пара занимается сексом прямо у них на глазах.

Как отмечается, пара таким экстравагантным образом решила скоротать время перед прибытием поезда. Мужчина приспустил штаны, а девушка оперлась на парапет у станции, опустив джинсы и сняв трусы. Когда состав приехал, любовники быстро оделись и спокойно сели в вагон, пишут ДНИ.ру.

Транспортная полиция расследует это дело и призывает очевидцев позвонить по телефону и дать показания. Это не первый подобный случай в практике офицеров. В начале августа молодая пара решила заняться сексом прямо в поезде. Парень и девушка сели в вагон и на протяжении получаса шокировали посетителей.

Твит недели: Пара минчан занималась сексом в сквере, а после задержания продолжила в милиции

 
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