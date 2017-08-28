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Общество
28.08.2017
TUT.BY
Минобразования о звонках с 9 утра: «Ничего нового не происходит»

В Министерстве образования считают: в том, что уроки теперь будут начинаться позже обычного, нет ничего нового. Еще в прошлом учебном году треть школ в стране начинали занятия в 9.00.

По словам Ирины Каржовой, заместителя начальника управления общего среднего образования Министерства образования, в 2016/2017 учебном году 30% учебных заведений страны уже начинали уроки в 9.00, еще 30% — в 8.30, а остальные в 8.00. Специалист отметила: изменения в школьном расписании согласованы с нормами и правилами, утвержденными Минздравом.

— Задача администрации школы — проанализировать специфику своего района. Например, в какое время начинают работать градообразующие предприятия, — отметила специалист. — И предусмотреть, во сколько лучше всего начинать уроки, чтобы при этом максимально сохранить здоровье детей.

При этом школы по-прежнему будут открыты с 8 утра. Если так случилось, что родителям нужно привезти ребенка пораньше, ученика примут и займут. В зависимости от того, сколько будет таких ребят, говорит Ирина Каржова, с ними будут работать дежурный учитель, классный руководитель, педагог-психолог.

— Ничего нового не происходит, — отмечает специалист. — Мы уверены, что никакой дезориентации в работе учреждений образования и родителей не должно быть.

Кроме того в Минобразования предупреждают, если сместится время занятий, то кружки и секции также будут начинаться позже.

Как сообщили в Минобразовании, с графиком работы все школы должны определиться к 1 сентября «с учетом мнения родителей и особенностей региона».

Уже известно, что уроки в столичных гимназиях и школах будут начинаться по новому графику — с 08.30 (если две смены) или 09.00 (одна смена). Об этом TUT.BY сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома. Если говорить в процентном соотношении, то 60% столичных школ будут начинать уроки с 9 утра.

В Могилеве школы будут работать так же. А где учеников больше 1100, занятия стартуют в 08.15. По такому же принципу — с 08.00 и 08.30 — будут работать школы в городе Сморгонь (Гродненская область) и районе.

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