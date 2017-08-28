Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Украінскі афіцэр заяўляе, што Расея выкрала ягонага сына ў Гомлі
На трассе Минск — Могилев неизвестный насмерть сбил медведя и скрылся
К 15 суткам Статкевичу добавили еще 5 — за 1 минуту «публичной демонстрации бело-красно-белого флага»
Лунинецкого милиционера отправили в колонию за ДТП в пьяном виде
Учительница гимназии, на которую напал ученик, написала заявление на увольнение
Рубль сдал к евро, но укрепился к доллару
В милиции рассказали, за что пьяная компания выкинула щенка из окна
Рабочий из Шумилино совращал мальчиков, которые ставили лайки под его фото
Летняя погода еще вернется
Лукашенко предлагает оздоравливать в Беларуси детей из Сирии
Министр образования хочет сделать гимназии простыми школами?
Душил и требовал деньги. В Полоцке совершено нападение на салон мобильной связи
Дорого в долларах, дешево в минутах: кто в мире работает за мясо
Минобороны Украины: учения могут быть прикрытием для ударных группировок России
Экономисты: Рост госдолга свидетельствует о том, что в бюджете есть дыра
В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?
«Белавиа» готовится изменить правила провоза багажа
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Глава государства: студенты должны «окунуться в г…но», а у школьниц не будут видны «трусишки»
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
«Дел других нет у президента: или на вертолёте за уборкой урожая наблюдать, или картошку убирать»
Как фото Лукашенко снова отретушировали, но видео все испортило
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
«Это не педагоги, а педофобы – им всегда страшно»
Суперкомбайн в Беларуси уже создали. Только он никому не нужен
Упс! Почему Лукашенко обеспокоен за будущее Беларуси
«Это не город-спутник, а полная ж…па»
Как уголовник оказался на одном фото с Путиным
Как Лукашенко спецназ яблоками кормил
Сколько могут стоить учения «Запад 2017». Инфографика
Цитата дня. Как Лукашенко с борщевиком борется
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
Топ-менеджер: «Назарбаев действительно имеет поддержку 85% населения – я в это верю. В Беларуси такого нет»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Под Минском продается причудливый коттедж за $ 800 тысяч
С какими лицами чиновники слушали вопросы Лукашенко о ценах и безработице
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Полуголые «ангелы-ковбои» на Диком Западе
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
28.08.2017
Салiдарнасць
На трассе Минск — Могилев неизвестный насмерть сбил медведя и скрылся

А в Витебском районе медведи из российских лесов и держат в страхе белорусских сельчан.

Новости, в которых фигурируют косолапые хищники, в последнее время появляются все чаще. Так, стало известно, что в Белыничском районе неизвестный автомобиль насмерть сбил взрослого медведя. Животное обнаружили в 4 утра 28 августа сотрудники Белыничской ГАИ на трассе Минск — Могилев в районе деревни Корытница. Туша медведя возраста 3-4 лет лежала на проезжей части, сообщает TUT.BY.

Водитель с места ДТП скрылся, его разыскивает ГАИ.

Это первый случай столкновения авто и косолапого за последние 10 лет.

Фото предоставлено ОГАИ Белыничского РОВД

Между тем накануне телеканал ОНТ рассказал о медведях, которые держат в страхе белорусских сельчан в Витебском регионе. На приграничной территории из-за лесных пожаров в России стало появляться все больше опасных хищников. Звери в поисках еды заглядывают в деревни и крупные поселки.

Первыми пострадали владельцы пасек. Вместо меда остались разрушенные пчелиные домики. Сельчанам пришлось принимать экстренные меры. Теперь ульи здесь находятся за колючей проволокой. Чтобы зверь не приближался к домам, вокруг построек развесили пустые жестяные банки. Пусть и не очень серьезная, но сигнализация.

Нарушитель спокойствия — двухлетний медведь. Таких животных в местных лесах становится все больше. Это фиксируют фотоловушки Суражского лесхоза. Если 10 лет назад в окрестностях гулял один медведь, то сейчас их минимум 35.

Управу на медведя найти непросто: он занесен в Красную книгу. В Беларуси охотиться на зверя нельзя. Экологи, с одной стороны, довольны — популяция восстанавливается. С другой стороны, защитить людей можно только облавами со стрельбой в воздух, чтобы испугать животное и отбить охоту приближаться к деревням.

— Если медведь уйдет на территорию России, то ему там нечего будет есть. Инстинкт его заставит вернуться. Будут приниматься меры, чтобы отловить и переселить животное, но это произойдет в крайнем случае, — говорит главный специалист Витебской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ирина Норкус.

Относительное спокойствие сельчанам обещают только зимой, когда медведи лягут в спячку, а пока предлагают строить заборы вокруг домов и стараться избегать встреч с хищником.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Белорусская хоккейная аномалия
Невзоров: народ все равно вернется в хлев первобытного мышления
Над пропастью в картофеле
Почему власти хотят оставить белорусов без хорошего шопинга
«В конце срока вождя будут говорить, что живем мы лучше, чем в Арабских Эмиратах»
Как фото Лукашенко снова отретушировали, но видео все испортило
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY