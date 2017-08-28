К 15 суткам Статкевичу добавили еще 5 — за 1 минуту «публичной демонстрации бело-красно-белого флага»

Стало известно, за что политик был арестован.

Жена экс-кандидата в президенты Николая Статкевича наконец узнала, за что задержали ее мужа.

15 суток политику присудили за шествие 3 июля. Его заочно осудили 9 августа, однако арестовали только 26 августа. Но правоохранители этим не ограничились и добавили к этому сроку еще 5 суток — за акцию 30 марта.

— Я получила копию постановления суда от 15 мая — акцентирую внимание на дате. Выясняется, что его осудили на 5 суток за собрание, которое был проведено на Окрестина 30 марта. А собрание то было «в виде публичной демонстрации в течение 1 минуты бело-красно-белого флага», — рассказала Марина Адамович «Еврорадио».

Выходит, что Статкевича отправили на сутки по решению суда, который был более 3 месяцев назад, тогда как в соответствии с законодательством на исполнение судебных решений дается три месяца. Сейчас жена политика собирается проконсультироваться с юристами и правозащитниками, чтобы обжаловать действия правоохранителей.