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28.08.2017
Хайди Клум и Кэти Перри продемонстрировали впечатляющие декольте

27 августа в Инглвуде, что в Калифорнии, отгремела ежегодная церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards.

Звезды не смогли пропустить такой повод порадовать публику своими откровенными нарядами. Кэти Перри, Хайди Клум и другие знаменитости на красной дорожке во всю демонстрировали свои прелести. Рассматриваем и удивляемся.

Кэти Перри

Хайди Клум

Деми Ловато

Пэрис Джексон

Хейли Болдуин

Ванесса Хадженс

Никки Минаж

Кеша

21 Savage и Эмюер Роуз

 
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