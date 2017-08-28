Хайди Клум и Кэти Перри продемонстрировали впечатляющие декольте
27 августа в Инглвуде, что в Калифорнии, отгремела ежегодная церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards.
Звезды не смогли пропустить такой повод порадовать публику своими откровенными нарядами. Кэти Перри, Хайди Клум и другие знаменитости на красной дорожке во всю демонстрировали свои прелести. Рассматриваем и удивляемся.
Кэти Перри
Хайди Клум
Деми Ловато
Пэрис Джексон
Хейли Болдуин
Ванесса Хадженс
Никки Минаж
Кеша
21 Savage и Эмюер Роуз
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