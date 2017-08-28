В милиции рассказали, за что пьяная компания выкинула щенка из окна

Задержанному 28-летнему минчанину, который подозревается в жестоком обращении с собакой, повлекшим ее смерть, грозит 3 года.

Напомним, инцидент произошел 26 августа. Из окна дома по улице Скрипникова в Минске выбросили щенка таксы. Животное погибло. Спасатели, которые вынуждены были штурмовать квартиру через окно, обнаружили в ней троих пьяных взрослых. Одного из них, 28-летнего мужчину, задержали.

28 августа милиция озвучила причину жестокого поступка мужчины. Выяснилось, что он выбросил собаку в окно, после того как щенок помочился на пол.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее минчанин привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.