Рабочий из Шумилино совращал мальчиков, которые ставили лайки под его фото

Жертвами педофила стали как минимум трое подростков, которым еще не было 16 лет.

Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Шумилино.

Следствие установило, что мужчина создал в социальной сети несколько аккаунтов, на которых на протяжении шести лет размещал видеофайлы и фото, содержащие признаки порнографии. Также через социальную сеть он кидал пользователям ссылки на интернет-ресурсы, где хранятся файлы — фотоизображения, содержащие признаки порнографии, в т.ч. и детской.

Как только подросток ставил «лайк» под видео или фото, мужчина завязывал с ним переписку. Знакомясь таким образом с несовершеннолетними, житель Шумилино предлагал мальчикам встретится в Витебске. Свидания происходили на берегах рек, в общественных туалетах крупных торговых центров, на техническом этаже многоэтажного дома. Там неоднократно, без применения насилия, по обоюдному согласию, мужчина имел с подростками секс.

В апреле текущего года педофил был задержан.

Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, а также в изготовлении, хранении и распространении порнографических материалов с использованием сети Интернет.