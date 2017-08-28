Летняя погода еще вернется

Прогноз на ближайшие дни.

28 августа преимущественно в центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает сайт Белгидрометцентра. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +13..+19°C, в южных районах до +21°C.

В Минске максимальная температура воздуха +15..+17°C.

29 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +15..+21°С.

30-31 августа ожидает потепление. 30 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +17..+24°С.

31 августа также преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +19..+26°С, по юго-западу до +28°С.